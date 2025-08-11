Фондовые индексы Европы в основном снижаются

https://1prime.ru/20250811/indeksy--860564808.html

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снижаются в преддверии выхода макроэкономических данных по Великобритании и Германии позднее на неделе, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,15%, до 9 109,75 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,24%, до 7 724,33 пункта, немецкий DAX - на 0,39%, до 24 115,81 пункта. Во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране. Аналитики ждут, что показатель в апреле-июне сохранился на уровне марта-мая в 4,7%. В этот же день выйдут данные по индексу доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Ожидается снижение показателя в августе до 40 пунктов с 52,7 пункта в июле. Инвесторы также обращают внимание на корпоративные новости. Акции фармацевтической Novartis в понедельник растут примерно на 2,2% после объявления компании о положительных результатах исследования по лечению одной из форм аутоиммунного заболевания.

