Фондовые индексы Европы в основном снижаются - 11.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
2025-08-11T12:44+0300
2025-08-11T12:44+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снижаются в преддверии выхода макроэкономических данных по Великобритании и Германии позднее на неделе, свидетельствует динамика торгов. По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,15%, до 9 109,75 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,24%, до 7 724,33 пункта, немецкий DAX - на 0,39%, до 24 115,81 пункта. Во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране. Аналитики ждут, что показатель в апреле-июне сохранился на уровне марта-мая в 4,7%. В этот же день выйдут данные по индексу доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Ожидается снижение показателя в августе до 40 пунктов с 52,7 пункта в июле. Инвесторы также обращают внимание на корпоративные новости. Акции фармацевтической Novartis в понедельник растут примерно на 2,2% после объявления компании о положительных результатах исследования по лечению одной из форм аутоиммунного заболевания.
12:44 11.08.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном снижаются

© fotolia.com / Thomas Pajot
© fotolia.com / Thomas Pajot
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник преимущественно снижаются в преддверии выхода макроэкономических данных по Великобритании и Германии позднее на неделе, свидетельствует динамика торгов.
По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,15%, до 9 109,75 пункта, французский CAC 40 опускался на 0,24%, до 7 724,33 пункта, немецкий DAX - на 0,39%, до 24 115,81 пункта.
Во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликует данные по безработице в стране. Аналитики ждут, что показатель в апреле-июне сохранился на уровне марта-мая в 4,7%.
В этот же день выйдут данные по индексу доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Ожидается снижение показателя в августе до 40 пунктов с 52,7 пункта в июле.
Инвесторы также обращают внимание на корпоративные новости. Акции фармацевтической Novartis в понедельник растут примерно на 2,2% после объявления компании о положительных результатах исследования по лечению одной из форм аутоиммунного заболевания.
Франкфуртская фондовая биржа, Германия
Фондовые индексы Европы показали рост по итогам недели
8 августа, 22:35
 
