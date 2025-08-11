Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Инвестор приобрел здание бывшего детского сада со скульптурами слонов в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "По результатам торгов город заключил с инвестором договор купли-продажи исторического здания начала XX века площадью более 1,7 тысячи квадратных метров на северо-западе столицы. Новому владельцу предстоит провести реставрацию объекта", - говорится в сообщении. Отмечается, что на открытый аукцион по продаже объекта на улице Маршала Василевского были поданы три заявки, одна из них была отклонена как не соответствующая требованиям процедуры. По итогам торгов победил участник, предложивший за здание 159,8 миллиона рублей. Таким образом, превышение стартовой цены составило 8%. Подчеркивается, что инвестор планирует открыть частную образовательную организацию. Сейчас объект готовят к реставрации. "Эксперты разрабатывают проектно-сметную документацию, которую согласуют со столичным Департаментом культурного наследия. После этого предприниматель сможет приступить к работам", - добавляется в сообщении.
07:50 11.08.2025
 
Инвестор приобрел здание бывшего детского сада в Москве

Инвестор приобрел здание бывшего детского сада со скульптурами слонов в Москве

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Инвестор приобрел здание бывшего детского сада со скульптурами слонов в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"По результатам торгов город заключил с инвестором договор купли-продажи исторического здания начала XX века площадью более 1,7 тысячи квадратных метров на северо-западе столицы. Новому владельцу предстоит провести реставрацию объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на открытый аукцион по продаже объекта на улице Маршала Василевского были поданы три заявки, одна из них была отклонена как не соответствующая требованиям процедуры. По итогам торгов победил участник, предложивший за здание 159,8 миллиона рублей. Таким образом, превышение стартовой цены составило 8%.
Подчеркивается, что инвестор планирует открыть частную образовательную организацию. Сейчас объект готовят к реставрации.
"Эксперты разрабатывают проектно-сметную документацию, которую согласуют со столичным Департаментом культурного наследия. После этого предприниматель сможет приступить к работам", - добавляется в сообщении.
 
