https://1prime.ru/20250811/investor-860548236.html
Инвестор приобрел здание бывшего детского сада в Москве
Инвестор приобрел здание бывшего детского сада в Москве - 11.08.2025, ПРАЙМ
Инвестор приобрел здание бывшего детского сада в Москве
Инвестор приобрел здание бывшего детского сада со скульптурами слонов в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T07:50+0300
2025-08-11T07:50+0300
2025-08-11T07:50+0300
недвижимость
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860548236.jpg?1754887817
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Инвестор приобрел здание бывшего детского сада со скульптурами слонов в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"По результатам торгов город заключил с инвестором договор купли-продажи исторического здания начала XX века площадью более 1,7 тысячи квадратных метров на северо-западе столицы. Новому владельцу предстоит провести реставрацию объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на открытый аукцион по продаже объекта на улице Маршала Василевского были поданы три заявки, одна из них была отклонена как не соответствующая требованиям процедуры. По итогам торгов победил участник, предложивший за здание 159,8 миллиона рублей. Таким образом, превышение стартовой цены составило 8%.
Подчеркивается, что инвестор планирует открыть частную образовательную организацию. Сейчас объект готовят к реставрации.
"Эксперты разрабатывают проектно-сметную документацию, которую согласуют со столичным Департаментом культурного наследия. После этого предприниматель сможет приступить к работам", - добавляется в сообщении.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, общество , москва
Недвижимость, Бизнес, Общество , МОСКВА
Инвестор приобрел здание бывшего детского сада в Москве
Инвестор приобрел здание бывшего детского сада со скульптурами слонов в Москве
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Инвестор приобрел здание бывшего детского сада со скульптурами слонов в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"По результатам торгов город заключил с инвестором договор купли-продажи исторического здания начала XX века площадью более 1,7 тысячи квадратных метров на северо-западе столицы. Новому владельцу предстоит провести реставрацию объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на открытый аукцион по продаже объекта на улице Маршала Василевского были поданы три заявки, одна из них была отклонена как не соответствующая требованиям процедуры. По итогам торгов победил участник, предложивший за здание 159,8 миллиона рублей. Таким образом, превышение стартовой цены составило 8%.
Подчеркивается, что инвестор планирует открыть частную образовательную организацию. Сейчас объект готовят к реставрации.
"Эксперты разрабатывают проектно-сметную документацию, которую согласуют со столичным Департаментом культурного наследия. После этого предприниматель сможет приступить к работам", - добавляется в сообщении.