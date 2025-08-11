https://1prime.ru/20250811/iran--860569308.html
СМИ: Иран может согласиться на ограничения в ядерной программе
СМИ: Иран может согласиться на ограничения в ядерной программе - 11.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: Иран может согласиться на ограничения в ядерной программе
Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран может согласиться на ограничения в своей ядерной программе на определённый... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T14:23+0300
2025-08-11T14:23+0300
2025-08-11T14:23+0300
политика
иран
тегеран
сша
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран может согласиться на ограничения в своей ядерной программе на определённый период в обмен на снятие американских санкций, передает агентство Киодо по итогам интервью с министром. "Он заявил, что Иран "согласится на ограничения в ядерной разработке на определённый период" в обмен на снятие американских санкций против Ирана, и выразил намерение снизить уровень обогащения урана", - пишет агентство. Чиновник добавил, что Иран продолжает поддерживать связь с Соединенными Штатами через посредников, но не назвал предполагаемую дату возобновления переговоров. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
https://1prime.ru/20250810/rial-860541695.html
иран
тегеран
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран, сша, мид
Политика, ИРАН, Тегеран, США, МИД
СМИ: Иран может согласиться на ограничения в ядерной программе
Замглавы МИД Тахт-Раванчи: Иран может согласиться на ограничения в ядерной программе
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Иран может согласиться на ограничения в своей ядерной программе на определённый период в обмен на снятие американских санкций, передает агентство Киодо по итогам интервью с министром.
"Он заявил, что Иран "согласится на ограничения в ядерной разработке на определённый период" в обмен на снятие американских санкций против Ирана, и выразил намерение снизить уровень обогащения урана", - пишет агентство.
Чиновник добавил, что Иран продолжает поддерживать связь с Соединенными Штатами через посредников, но не назвал предполагаемую дату возобновления переговоров.
Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.
Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов.
Иранские официальные лица отвергают обвинения в развитии тайной военно-ядерной программы, подчеркивая, что Тегеран готов возобновить переговорный процесс с Вашингтоном, но без предварительных условий с его стороны. В частности, Иран выступает против требования США "обнулить" обогащение урана. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, Тегеран пока не планирует проводить переговоры с Вашингтоном. В Иране считают, что условия для нового раунда консультаций пока не созрели.
Правительство Ирана одобрило денежную реформу