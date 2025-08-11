https://1prime.ru/20250811/kabmin--860570602.html
Правительство компенсирует животноводам часть расходов на геномную селекцию
Правительство компенсирует животноводам часть расходов на геномную селекцию - 11.08.2025
Правительство компенсирует животноводам часть расходов на геномную селекцию
Правительство России предоставит племенным хозяйствам субсидии на развитие геномной селекции, которые составят до 70% расходов на такие исследования, сообщил... | 11.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Правительство России предоставит племенным хозяйствам субсидии на развитие геномной селекции, которые составят до 70% расходов на такие исследования, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник он упомянул, что работа по развитию научных разработок в области селекции и генетики сейчас идет в рамках профильного нацпроекта. "Чтобы усилить ее, правительство станет софинансировать племенным хозяйствам часть затрат на исследование племенной ценности и заболеваний животных. Размер субсидий регионам составит до 70% от объема расходов", - сообщил Мишустин. Как подчеркнул премьер, важно сделать все необходимое для поддержки хозяйств и дальнейшего развития племенного животноводства. "Это, конечно, одно из важнейших, ключевых направлений в укреплении продовольственной безопасности нашей страны", - добавил глава кабмина. Он попросил вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева держать этот вопрос на личном контроле.
