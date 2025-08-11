Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство компенсирует животноводам часть расходов на геномную селекцию - 11.08.2025, ПРАЙМ
Правительство компенсирует животноводам часть расходов на геномную селекцию
2025-08-11T14:38+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
рф
михаил мишустин
дмитрий патрушев
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Правительство России предоставит племенным хозяйствам субсидии на развитие геномной селекции, которые составят до 70% расходов на такие исследования, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами в понедельник он упомянул, что работа по развитию научных разработок в области селекции и генетики сейчас идет в рамках профильного нацпроекта. "Чтобы усилить ее, правительство станет софинансировать племенным хозяйствам часть затрат на исследование племенной ценности и заболеваний животных. Размер субсидий регионам составит до 70% от объема расходов", - сообщил Мишустин. Как подчеркнул премьер, важно сделать все необходимое для поддержки хозяйств и дальнейшего развития племенного животноводства. "Это, конечно, одно из важнейших, ключевых направлений в укреплении продовольственной безопасности нашей страны", - добавил глава кабмина. Он попросил вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева держать этот вопрос на личном контроле.
сельское хозяйство, россия, рф, михаил мишустин, дмитрий патрушев
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев
14:38 11.08.2025
 
Мишустин: правительство предоставит племенным хозяйствам субсидии на геномную селекцию

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 6 февраля 2020
Мишустин поздравил строителей с профессиональным праздником
