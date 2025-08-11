https://1prime.ru/20250811/kallas-860544887.html

Каллас обсудит с главами МИД ЕС встречу Путина и Трампа по Украине

2025-08-11T00:21+0300

2025-08-11T00:21+0300

2025-08-11T00:21+0300

БРЮССЕЛЬ, 11 авг – ПРАЙМ. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас обсудит с главами МИД стран сообщества в понедельник предстоящую встречу американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине. Ожидается, что встреча глав МИД ЕС пройдет в режиме видеоконференции, в ней также примет участие представитель Украины. В своем заявлении в воскресенье глава евродипломатии напомнила позицию Брюсселя, заключающуюся в том, что любое соглашение между США и Россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это "вопрос безопасности для Украины и для всей Европы". Ранее в Еврокомиссии на вопрос журналистов о том, не испытывают ли в Брюсселе разочарования в связи с тем, что ЕС не будет участвовать во встрече Трампа с Путиным, заявили, что "позиция Евросоюза по Украине всем известна". Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

2025

