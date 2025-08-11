Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС работает над новым санкциями против России, заявила Каллас - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/kallas-860585392.html
ЕС работает над новым санкциями против России, заявила Каллас
ЕС работает над новым санкциями против России, заявила Каллас - 11.08.2025, ПРАЙМ
ЕС работает над новым санкциями против России, заявила Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T21:41+0300
2025-08-11T21:41+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
украина
аляска
кая каллас
дональд трамп
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 авг - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. "Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС", - написала Каллас по итогам обсуждения предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Каллас также заявила, что страны ЕС "выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру". Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
https://1prime.ru/20250810/filippo-860529202.html
сша
украина
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сша, украина, аляска, кая каллас, дональд трамп, владимир путин, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Аляска, Кая Каллас, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС
21:41 11.08.2025
 
ЕС работает над новым санкциями против России, заявила Каллас

Каллас заявила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России

© CC BY 4.0 / European Union 2024Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 11 авг - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России.
"Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС", - написала Каллас по итогам обсуждения предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Каллас также заявила, что страны ЕС "выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру".
Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2025
Во Франции раскритиковали призывы ЕС к давлению на Россию
Вчера, 11:04
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАУКРАИНААляскаКая КалласДональд ТрампВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала