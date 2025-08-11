https://1prime.ru/20250811/kallas-860585392.html

ЕС работает над новым санкциями против России, заявила Каллас

БРЮССЕЛЬ, 11 авг - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. "Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС", - написала Каллас по итогам обсуждения предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Каллас также заявила, что страны ЕС "выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру". Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.

