ЕС работает над новым санкциями против России, заявила Каллас
2025-08-11T21:41+0300
экономика
россия
мировая экономика
сша
украина
аляска
кая каллас
дональд трамп
владимир путин
ес
БРЮССЕЛЬ, 11 авг - ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам видеосовещания с европейскими министрами иностранных дел заявила, что работает над новыми санкциями против России. "Мы работаем над дальнейшими санкциями против России, усилением военной поддержки Украины, а также поддержкой процесса ее вступления в ЕС", - написала Каллас по итогам обсуждения предстоящей встречи лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Каллас также заявила, что страны ЕС "выразили поддержку шагам США, которые приведут к справедливому миру". Кремль и Белый дом ранее объявили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Точное место встречи в штате пока не обозначали ни в Москве, ни в Вашингтоне.
сша
украина
аляска
