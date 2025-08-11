https://1prime.ru/20250811/kamchatka-860546498.html

Камчатка с начала года поставила на экспорт 16,6 тысячи тонн рыбы

Камчатка с начала года поставила на экспорт 16,6 тысячи тонн рыбы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Камчатский край с начала 2025 года поставил на экспорт 16,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, а также более 4 тысяч тонн кормовой рыбной муки, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "С января по 8 августа оформлено 953 партии рыбопродукции общим весом 16,6 тысяч тонн и 186 партий кормовой муки весом свыше 4 тысяч тонн. Только за первую неделю августа экспортировано 69 партий рыбы весом более 5,3 тысяч тонн", — уточнили в ведомстве. Отмечается, что основным направлением экспорта стал Китай, куда поставлено 12,6 тысяч тонн рыбопродукции. Всего камчатская рыба отправилась в 10 стран мира. Камчатский край остается одним из ключевых регионов России по добыче и переработке водных биоресурсов. Местные предприятия ежегодно поставляют на внешние рынки десятки тысяч тонн высококачественной рыбопродукции.

