Камчатка с начала года поставила на экспорт 16,6 тысячи тонн рыбы - 11.08.2025
Камчатка с начала года поставила на экспорт 16,6 тысячи тонн рыбы
экономика
сельское хозяйство
бизнес
камчатский край
китай
россельхознадзор
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Камчатский край с начала 2025 года поставил на экспорт 16,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, а также более 4 тысяч тонн кормовой рыбной муки, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. "С января по 8 августа оформлено 953 партии рыбопродукции общим весом 16,6 тысяч тонн и 186 партий кормовой муки весом свыше 4 тысяч тонн. Только за первую неделю августа экспортировано 69 партий рыбы весом более 5,3 тысяч тонн", — уточнили в ведомстве. Отмечается, что основным направлением экспорта стал Китай, куда поставлено 12,6 тысяч тонн рыбопродукции. Всего камчатская рыба отправилась в 10 стран мира. Камчатский край остается одним из ключевых регионов России по добыче и переработке водных биоресурсов. Местные предприятия ежегодно поставляют на внешние рынки десятки тысяч тонн высококачественной рыбопродукции.
сельское хозяйство, бизнес, камчатский край, китай, россельхознадзор
Экономика, Сельское хозяйство, Бизнес, Камчатский край, КИТАЙ, Россельхознадзор
Камчатка с начала года поставила на экспорт 16,6 тысячи тонн рыбы

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг — РИА Новости. Камчатский край с начала 2025 года поставил на экспорт 16,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, а также более 4 тысяч тонн кормовой рыбной муки, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
"С января по 8 августа оформлено 953 партии рыбопродукции общим весом 16,6 тысяч тонн и 186 партий кормовой муки весом свыше 4 тысяч тонн. Только за первую неделю августа экспортировано 69 партий рыбы весом более 5,3 тысяч тонн", — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что основным направлением экспорта стал Китай, куда поставлено 12,6 тысяч тонн рыбопродукции. Всего камчатская рыба отправилась в 10 стран мира.
Камчатский край остается одним из ключевых регионов России по добыче и переработке водных биоресурсов. Местные предприятия ежегодно поставляют на внешние рынки десятки тысяч тонн высококачественной рыбопродукции.
 
