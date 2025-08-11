Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ученые не исключили сильного афтершока на Камчатке - 11.08.2025
Ученые не исключили сильного афтершока на Камчатке
Ученые не исключили сильного афтершока на Камчатке - 11.08.2025, ПРАЙМ
Ученые не исключили сильного афтершока на Камчатке
Камчатские ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время, сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ Единой... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T13:40+0300
2025-08-11T13:40+0300
общество
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860125718_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_5c20dda9dcad14ece94bdfdd504632d3.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - ПРАЙМ. Камчатские ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время, сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. "Очень хорошее сотрясение, заметное будет, может быть, немножко пугающее, но короче, чем был этот вот очаговый импульс (землетрясение 30 июля магнитудой до 8,8 - ред.). Важно, что разрушений ждать не приходится", - заявил Чебров в интервью ГРТК "Камчатка". По словам ученого, наиболее опасный период - первый месяц после основного землетрясения. Он добавил, что ветхие здания с недостаточной сейсмоустойчивостью могут получить повреждения, однако масштабных разрушений специалисты не ожидают. Чебров подчеркнул, что афтершоки после мощного землетрясения - абсолютно нормальное явление. Наибольшая их интенсивность наблюдалась в первую неделю после основного события 30 июля, когда магнитуда толчков достигала 8,8. В настоящее время мощность афтершоков постепенно снижается. "В целом там все развивается по установленным закономерностям, каких-то отклонений мы не видим, это оптимизм вызывает определенный", - заключил директор филиала. Для жителей края продолжают работать пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Ежедневно услугами ПВР пользуются десятки местных жителей.
общество , ран
Общество , РАН
13:40 11.08.2025
 
Ученые не исключили сильного афтершока на Камчатке

Камчатские ученые не исключают сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время

© РИА Новости . Алексей Филиппов
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - ПРАЙМ. Камчатские ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время, сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.
"Очень хорошее сотрясение, заметное будет, может быть, немножко пугающее, но короче, чем был этот вот очаговый импульс (землетрясение 30 июля магнитудой до 8,8 - ред.). Важно, что разрушений ждать не приходится", - заявил Чебров в интервью ГРТК "Камчатка".
По словам ученого, наиболее опасный период - первый месяц после основного землетрясения. Он добавил, что ветхие здания с недостаточной сейсмоустойчивостью могут получить повреждения, однако масштабных разрушений специалисты не ожидают.
Чебров подчеркнул, что афтершоки после мощного землетрясения - абсолютно нормальное явление. Наибольшая их интенсивность наблюдалась в первую неделю после основного события 30 июля, когда магнитуда толчков достигала 8,8. В настоящее время мощность афтершоков постепенно снижается.
"В целом там все развивается по установленным закономерностям, каких-то отклонений мы не видим, это оптимизм вызывает определенный", - заключил директор филиала.
Для жителей края продолжают работать пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Ежедневно услугами ПВР пользуются десятки местных жителей.
