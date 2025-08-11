https://1prime.ru/20250811/kamchatka-860566292.html
Ученые не исключили сильного афтершока на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 авг - ПРАЙМ. Камчатские ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время, сообщил директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. "Очень хорошее сотрясение, заметное будет, может быть, немножко пугающее, но короче, чем был этот вот очаговый импульс (землетрясение 30 июля магнитудой до 8,8 - ред.). Важно, что разрушений ждать не приходится", - заявил Чебров в интервью ГРТК "Камчатка". По словам ученого, наиболее опасный период - первый месяц после основного землетрясения. Он добавил, что ветхие здания с недостаточной сейсмоустойчивостью могут получить повреждения, однако масштабных разрушений специалисты не ожидают. Чебров подчеркнул, что афтершоки после мощного землетрясения - абсолютно нормальное явление. Наибольшая их интенсивность наблюдалась в первую неделю после основного события 30 июля, когда магнитуда толчков достигала 8,8. В настоящее время мощность афтершоков постепенно снижается. "В целом там все развивается по установленным закономерностям, каких-то отклонений мы не видим, это оптимизм вызывает определенный", - заключил директор филиала. Для жителей края продолжают работать пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Ежедневно услугами ПВР пользуются десятки местных жителей.
