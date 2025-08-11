Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Южной Корее рекордно вырос процент мужчин, взявших декретный отпуск
2025-08-11T13:46+0300
2025-08-11T13:46+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Процент мужчин, воспользовавшихся декретным отпуском в Южной Корее, в первой половине 2025 года достиг рекордного значения в 36,4%, сообщила газета The Korea Herald со ссылкой на данные министерства труда и занятости Южной Кореи. "В первой половине 2025 года число граждан, воспользовавшихся декретным отпуском, возросло на 37,4%, достигнув значения в 95 064 человек. При этом, доля мужчин составила рекордные 36,4% от этого общего числа", - говорится в сообщении газеты. Таким образом, за указанный период отпуск по уходу за ребенком оформили 34 645 мужчин. Отмечается, что чаще всего такой возможностью пользовались работники крупных компаний и граждане с более высоким уровнем заработка. Около 48% мужчин данной категории решили уйти в декретный отпуск после рождения ребенка. На данный момент в Южной Корее декретный отпуск сроком до 18 месяцев может взять как мать, так и отец. При этом, на каждого родителя полагается 6 месяцев оплачиваемого отпуска, в течение которого матери и отцу ежемесячно выплачивается по 2,5 миллиона вон - около 1,8 тысячи долларов. Республика Корея сталкивается с серьезными демографическими проблемами, имея одну из самых высоких в мире продолжительностей жизни и самый низкий уровень рождаемости. Такое сочетание, как предупреждают эксперты, может привести к демографической нестабильности страны и поставить под угрозу ее экономику. Уровень рождаемости в Южной Корее остается крайне низким - намного ниже 2,1 рождения на женщину, необходимых для стабилизации численности населения без масштабной иммиграции. По данным Statistics Korea, в 2024 году количество рожденных детей на 1000 человек составило 4,7 - показатель вырос впервые с 2014 года. Коэффициент рождаемости (среднее количество детей, которых одна женщина родит за свою жизнь) составил 0,75 - это на 0,03 больше, чем в 2023 году. Общее количество рождений в Южной Корее в прошлом году составило 238 300, увеличившись на 8300 (на 3,6%).
общество , мировая экономика, южная корея
Экономика, Общество , Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
13:46 11.08.2025
 
В Южной Корее рекордно вырос процент мужчин, взявших декретный отпуск

Президент Южной Кореи пообещал укреплять альянс с США
27 июля, 21:41
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
