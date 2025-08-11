https://1prime.ru/20250811/koreya-860567026.html

В Южной Корее рекордно вырос процент мужчин, взявших декретный отпуск

В Южной Корее рекордно вырос процент мужчин, взявших декретный отпуск - 11.08.2025, ПРАЙМ

В Южной Корее рекордно вырос процент мужчин, взявших декретный отпуск

Процент мужчин, воспользовавшихся декретным отпуском в Южной Корее, в первой половине 2025 года достиг рекордного значения в 36,4%, сообщила газета The Korea... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T13:46+0300

2025-08-11T13:46+0300

2025-08-11T13:46+0300

экономика

общество

мировая экономика

южная корея

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860566851_0:143:3047:1857_1920x0_80_0_0_49c18e3a277d85dd582f7c84cb58f2b7.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Процент мужчин, воспользовавшихся декретным отпуском в Южной Корее, в первой половине 2025 года достиг рекордного значения в 36,4%, сообщила газета The Korea Herald со ссылкой на данные министерства труда и занятости Южной Кореи. "В первой половине 2025 года число граждан, воспользовавшихся декретным отпуском, возросло на 37,4%, достигнув значения в 95 064 человек. При этом, доля мужчин составила рекордные 36,4% от этого общего числа", - говорится в сообщении газеты. Таким образом, за указанный период отпуск по уходу за ребенком оформили 34 645 мужчин. Отмечается, что чаще всего такой возможностью пользовались работники крупных компаний и граждане с более высоким уровнем заработка. Около 48% мужчин данной категории решили уйти в декретный отпуск после рождения ребенка. На данный момент в Южной Корее декретный отпуск сроком до 18 месяцев может взять как мать, так и отец. При этом, на каждого родителя полагается 6 месяцев оплачиваемого отпуска, в течение которого матери и отцу ежемесячно выплачивается по 2,5 миллиона вон - около 1,8 тысячи долларов. Республика Корея сталкивается с серьезными демографическими проблемами, имея одну из самых высоких в мире продолжительностей жизни и самый низкий уровень рождаемости. Такое сочетание, как предупреждают эксперты, может привести к демографической нестабильности страны и поставить под угрозу ее экономику. Уровень рождаемости в Южной Корее остается крайне низким - намного ниже 2,1 рождения на женщину, необходимых для стабилизации численности населения без масштабной иммиграции. По данным Statistics Korea, в 2024 году количество рожденных детей на 1000 человек составило 4,7 - показатель вырос впервые с 2014 года. Коэффициент рождаемости (среднее количество детей, которых одна женщина родит за свою жизнь) составил 0,75 - это на 0,03 больше, чем в 2023 году. Общее количество рождений в Южной Корее в прошлом году составило 238 300, увеличившись на 8300 (на 3,6%).

https://1prime.ru/20250727/alyans-860013139.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, южная корея