https://1prime.ru/20250811/kuba-860546411.html

На Кубе ограничат использование банковских карт в ночное время

На Кубе ограничат использование банковских карт в ночное время - 11.08.2025, ПРАЙМ

На Кубе ограничат использование банковских карт в ночное время

Кубинская финансовая компания Fincimex объявила о проведении технологической модернизации, в связи с чем в стране временно ограничат использование банковских... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T04:37+0300

2025-08-11T04:37+0300

2025-08-11T04:37+0300

экономика

мировая экономика

сша

рф

куба

facebook

visa

mastercard

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860546411.jpg?1754876237

МЕХИКО, 11 авг - ПРАЙМ. Кубинская финансовая компания Fincimex объявила о проведении технологической модернизации, в связи с чем в стране временно ограничат использование банковских карт по понедельникам в ночное время. "С целью увеличения возможностей обработки карт и улучшения работы терминалов точек продаж (POS) необходимо провести обновления наших технологических систем. Для этого будут выполняться временные остановки в ночные часы по понедельникам в период с 11 августа по 3 ноября. Это время совпадает с наименьшей операционной нагрузкой на нашу сеть", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). В компании пояснили, что во время модернизации с 00.30 до 06.00 утра будет недоступно использование магнитных карт, действующих на территории Кубы, включая REDSA, AIS, Clásica, Visa, MasterCard, Union Pay и "Мир". Продолжительность перерывов не превысит шести часов. Fincimex отметила, что обновления не затронут операции по продаже топлива в кубинских песо - ограничения коснутся только транзакций в долларах США, и принесла извинения за причиняемые неудобства. Fincimex, или Financiera Cimex SA, - кубинское финансовое учреждение, осуществляющее краткосрочное финансирование транзакций, финансовый лизинг, дисконтирование векселей и управление финансовыми картами, выступая как в качестве эмитента, так и в качестве эквайера. Кроме того, Fincimex была уполномочена кубинским правительством гарантировать получение денежных переводов из США.

сша

рф

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, рф, куба, facebook, visa, mastercard