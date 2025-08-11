Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубе ограничат использование банковских карт в ночное время - 11.08.2025, ПРАЙМ
На Кубе ограничат использование банковских карт в ночное время
На Кубе ограничат использование банковских карт в ночное время - 11.08.2025, ПРАЙМ
На Кубе ограничат использование банковских карт в ночное время
Кубинская финансовая компания Fincimex объявила о проведении технологической модернизации, в связи с чем в стране временно ограничат использование банковских... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T04:37+0300
2025-08-11T04:37+0300
экономика
мировая экономика
сша
рф
куба
visa
mastercard
МЕХИКО, 11 авг - ПРАЙМ. Кубинская финансовая компания Fincimex объявила о проведении технологической модернизации, в связи с чем в стране временно ограничат использование банковских карт по понедельникам в ночное время. "С целью увеличения возможностей обработки карт и улучшения работы терминалов точек продаж (POS) необходимо провести обновления наших технологических систем. Для этого будут выполняться временные остановки в ночные часы по понедельникам в период с 11 августа по 3 ноября. Это время совпадает с наименьшей операционной нагрузкой на нашу сеть", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). В компании пояснили, что во время модернизации с 00.30 до 06.00 утра будет недоступно использование магнитных карт, действующих на территории Кубы, включая REDSA, AIS, Clásica, Visa, MasterCard, Union Pay и "Мир". Продолжительность перерывов не превысит шести часов. Fincimex отметила, что обновления не затронут операции по продаже топлива в кубинских песо - ограничения коснутся только транзакций в долларах США, и принесла извинения за причиняемые неудобства. Fincimex, или Financiera Cimex SA, - кубинское финансовое учреждение, осуществляющее краткосрочное финансирование транзакций, финансовый лизинг, дисконтирование векселей и управление финансовыми картами, выступая как в качестве эмитента, так и в качестве эквайера. Кроме того, Fincimex была уполномочена кубинским правительством гарантировать получение денежных переводов из США.
сша
рф
куба
мировая экономика, сша, рф, куба, facebook, visa, mastercard
Экономика, Мировая экономика, США, РФ, КУБА, Facebook, Visa, Mastercard
04:37 11.08.2025
 
На Кубе ограничат использование банковских карт в ночное время

На Кубе ограничат использование банковских карт по понедельникам в ночное время

МЕХИКО, 11 авг - ПРАЙМ. Кубинская финансовая компания Fincimex объявила о проведении технологической модернизации, в связи с чем в стране временно ограничат использование банковских карт по понедельникам в ночное время.
"С целью увеличения возможностей обработки карт и улучшения работы терминалов точек продаж (POS) необходимо провести обновления наших технологических систем. Для этого будут выполняться временные остановки в ночные часы по понедельникам в период с 11 августа по 3 ноября. Это время совпадает с наименьшей операционной нагрузкой на нашу сеть", - говорится в сообщении на странице организации в Facebook (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
В компании пояснили, что во время модернизации с 00.30 до 06.00 утра будет недоступно использование магнитных карт, действующих на территории Кубы, включая REDSA, AIS, Clásica, Visa, MasterCard, Union Pay и "Мир". Продолжительность перерывов не превысит шести часов.
Fincimex отметила, что обновления не затронут операции по продаже топлива в кубинских песо - ограничения коснутся только транзакций в долларах США, и принесла извинения за причиняемые неудобства.
Fincimex, или Financiera Cimex SA, - кубинское финансовое учреждение, осуществляющее краткосрочное финансирование транзакций, финансовый лизинг, дисконтирование векселей и управление финансовыми картами, выступая как в качестве эмитента, так и в качестве эквайера. Кроме того, Fincimex была уполномочена кубинским правительством гарантировать получение денежных переводов из США.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАРФКУБАFacebookVisaMastercard
 
 
