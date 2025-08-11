https://1prime.ru/20250811/kurs--860561416.html

Курс юаня к рублю снижается в первые часы торгов понедельника

2025-08-11T11:37+0300

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует снижение в первые часы торгов понедельника, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.28 мск снижался на 3 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,04 рубля. "Краткосрочно пара юань-рубль пытается обосноваться в коридоре 11-11,1 рубля за юань. Политические новости обещают повысить волатильность торгов основной биржевой валютной парой на этой неделе", - комментирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Рынок продолжает формировать умеренно-позитивные ожидания относительно изменения влияния внешних факторов в преддверии встречи президентов России и США, которая состоится 15 августа на Аляске. Тем не менее итоговые последствия геополитического процесса по-прежнему неоднозначны, и это формирует повышенную неопределенность среднесрочной траектории курса рубля", - отмечает Денис Попов из ПСБ. В краткосрочной перспективе, напротив, ситуация представляется более понятной: курс с высокой вероятностью останется в диапазоне 11-11,5 рубля за юань и будет тяготеть к нижней границе указанного диапазона, добавил он.

