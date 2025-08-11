https://1prime.ru/20250811/lotereya-860573966.html
Участники "Национальной Лотереи" суммарно выиграли 2,28 миллиарда рублей
Участники "Национальной Лотереи" суммарно выиграли 2,28 миллиарда рублей - 11.08.2025, ПРАЙМ
Участники "Национальной Лотереи" суммарно выиграли 2,28 миллиарда рублей
Участники игр от "Национальной Лотереи" выиграли более 2,28 миллиарда рублей в июле 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T15:45+0300
2025-08-11T15:45+0300
2025-08-11T15:45+0300
бизнес
россия
чувашия
санкт-петербург
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/76465/22/764652212_0:95:1500:939_1920x0_80_0_0_10c7fc305d84f7bccc80465906f764b3.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Участники игр от "Национальной Лотереи" выиграли более 2,28 миллиарда рублей в июле 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. "За июль 2025 года сумма выигрышей всех тиражных лотерей от "Национальной Лотереи" составила 2 282 910 417 рублей", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что регионами-лидерами по сумме выигрышей стали Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия и Санкт-Петербург.
https://1prime.ru/20250808/lotereya-860456150.html
чувашия
санкт-петербург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76465/22/764652212_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_141ab1eb7deff37725f34c6587bf4a74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, чувашия, санкт-петербург, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Чувашия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Минфин
Участники "Национальной Лотереи" суммарно выиграли 2,28 миллиарда рублей
Участники "Национальной Лотереи" суммарно выиграли более 2,28 миллиарда рублей в июле
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Участники игр от "Национальной Лотереи" выиграли более 2,28 миллиарда рублей в июле 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
"За июль 2025 года сумма выигрышей всех тиражных лотерей от "Национальной Лотереи" составила 2 282 910 417 рублей", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что регионами-лидерами по сумме выигрышей стали Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия и Санкт-Петербург.
Жительница Петербурга "настроила" Вселенную на победу в лотерее и выиграла