Участники "Национальной Лотереи" суммарно выиграли 2,28 миллиарда рублей
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Участники игр от "Национальной Лотереи" выиграли более 2,28 миллиарда рублей в июле 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. "За июль 2025 года сумма выигрышей всех тиражных лотерей от "Национальной Лотереи" составила 2 282 910 417 рублей", - говорится в сообщении. В сообщении уточняется, что регионами-лидерами по сумме выигрышей стали Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия и Санкт-Петербург.
15:45 11.08.2025
 
Участники "Национальной Лотереи" суммарно выиграли 2,28 миллиарда рублей

Участники "Национальной Лотереи" суммарно выиграли более 2,28 миллиарда рублей в июле

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Участники игр от "Национальной Лотереи" выиграли более 2,28 миллиарда рублей в июле 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
"За июль 2025 года сумма выигрышей всех тиражных лотерей от "Национальной Лотереи" составила 2 282 910 417 рублей", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что регионами-лидерами по сумме выигрышей стали Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашия и Санкт-Петербург.
БизнесРОССИЯЧувашияСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМинфин
 
 
