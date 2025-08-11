https://1prime.ru/20250811/mask-860551011.html
Отец Илона Маска заявил, что Запад стремится усложнить положение России
Отец Илона Маска заявил, что Запад стремится усложнить положение России - 11.08.2025, ПРАЙМ
Отец Илона Маска заявил, что Запад стремится усложнить положение России
СМИ на Западе стремятся усложнить положение России, так как она является серьезным конкурентом на международной арене, заявил РИА Новости отец американского... | 11.08.2025
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. СМИ на Западе стремятся усложнить положение России, так как она является серьезным конкурентом на международной арене, заявил РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск. "СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение", - сказал Эррол Маск Выступая на московском форуме в июне, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
Отец Илона Маска заявил, что Запад стремится усложнить положение России
