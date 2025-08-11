Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России сократят срок рассмотрения заявлений об использовании маткапитала
В России сократят срок рассмотрения заявлений об использовании маткапитала
В России сократят срок рассмотрения заявлений об использовании маткапитала - 11.08.2025, ПРАЙМ
В России сократят срок рассмотрения заявлений об использовании маткапитала
Правительство России сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с 10 до 5 рабочих дней, сообщил глава кабмина Михаил...
2025-08-11T14:14+0300
2025-08-11T14:15+0300
экономика
россия
общество
михаил мишустин
социальный фонд
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Правительство России сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с 10 до 5 рабочих дней, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "По поручению президента мы внесли ряд изменений и в правила его предоставления, чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще. Здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании - с 10 до 5 рабочих дней", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Кроме того, с 20 до 12 рабочих дней сократится срок рассмотрения таких заявлений и принятия решений по ним, если территориальному органу Социального фонда требуется запросить дополнительные документы. "Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия", - заверил премьер.
2025
россия, общество , михаил мишустин, социальный фонд
Экономика, РОССИЯ, Общество , Михаил Мишустин, Социальный фонд
14:14 11.08.2025 (обновлено: 14:15 11.08.2025)
 
В России сократят срок рассмотрения заявлений об использовании маткапитала

Кабмин сократил сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Правительство России сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с 10 до 5 рабочих дней, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"По поручению президента мы внесли ряд изменений и в правила его предоставления, чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще. Здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании - с 10 до 5 рабочих дней", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Кроме того, с 20 до 12 рабочих дней сократится срок рассмотрения таких заявлений и принятия решений по ним, если территориальному органу Социального фонда требуется запросить дополнительные документы.
"Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия", - заверил премьер.
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Голикова рассказала об использовании средств маткапитала в 2025 году
4 августа, 11:34
 
Экономика РОССИЯ Общество Михаил Мишустин Социальный фонд
 
 
