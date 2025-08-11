https://1prime.ru/20250811/mayning-860553176.html

Энергосбытовая компания объяснила опасность нелегального майнинга

2025-08-11T09:32+0300

экономика

финансы

иркутская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860553017_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_5600c46dd4a2e5da8b700c043f44f768.jpg

МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. "Серый" нелегальный майнинг криптовалют опасен по нескольким причинам, в том числе из-за перегрузки инфраструктуры энергосистемы и снижения качества электроснабжения потребителей, заявили РИА Новости в "Иркутскэнергосбыте". "Нелегальные фермы перегружают инфраструктуру, ускоряют износ оборудования и создают риски аварий... Снижается качество электроснабжения. Гарантирующий поставщик ООО "Иркутскэнергосбыт" фиксирует лавинообразный рост жалоб бытовых потребителей на нарушение параметров качества энергоснабжения", - сказали в компании. По данным организации, начиная с 2020 года количество жалоб растет ежегодно минимум на 126%. Нелегальный майнинг опасен также из-за угрозы безопасности граждан: "зафиксированы многочисленные случаи пожаров и коммунальных аварий, вызванных перегревом оборудования и самовольным подключением к электросетям", - объяснили в компании. Существует также социальный ущерб, жильцы получают завышенные счета, школьники и пациенты больниц, где нелегально установлено оборудование, подвергаются опасности, а инфраструктура школ и медучреждений используется не по назначению. Более того, такие действия являются нарушением закона, так как оборудование для майнинга размещается без регистрации бизнеса, незаконно подключается к сетям и маскируется под бытовое использование. Майнинг криптовалют в жилых помещениях также опасен, считают в "Иркутскэнергосбыте". Пожароопасность создает возможный перегрев электропроводов из-за неправильного использования и постоянной работы оборудования ("асиков"). Кроме того, тепловыделение майнинговых машин превышает +40 градусов, что значительно выше нормы, и издает сильный шум (более 70 дБ). Ранее на юге Иркутской области запрет майнинговой деятельности распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.

иркутская область

2025

