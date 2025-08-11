Цена на медь слабо снижается

https://1prime.ru/20250811/med--860554343.html

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром слабо опускается после суммарного незначительного роста прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.41 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex снижался в цене на 0,21% - до 4,462 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам предыдущей недели медь слабо выросла в цене - суммарно на незначительные 0,5%. Наибольшая положительная динамика котировок наблюдалась в пятницу, тогда медь подорожала на 1,66%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,8% - до 9 762 долларов, алюминия - снизилась на 0,04%, до 2 609 долларов, стоимость цинка выросла на 0,5%, до 2 827 долларов.

