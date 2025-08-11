https://1prime.ru/20250811/minpromtorg-860548991.html

Россия планирует в разы нарастить производство РЗМ, заявили в Минпромторге

11.08.2025

антон алиханов

минпромторг

МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Россия на пути к импортонезависимости планирует в разы нарастить производство редкоземельных металлов (РЗМ), которые используются в смартфонах, ноутбуках, электромобилях и даже ядерном топливе, но для этого необходимо реализовать ряд мер, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ, Минприроды РФ и ряд экспертов. В Минпромторге отметили, что в рамках федерального проекта "Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов" к 2030 году суммарно планируется нарастить выпуск продукции по следующим металлам: по крупнотоннажным редким металлам свыше 50 тысяч тонн (литий, вольфрам, молибден, ниобий, цирконий); по малотоннажным металлам до 80 тонн (тантал, бериллий, германий, галлий, гафний и др.). "Фактически, мы должны выйти на приемлемый уровень сырьевой самодостаточности, снизить уровень импортозависимости и нарастить объем реализации продукции с 29 до 100 миллиардов рублей в год", — подчеркнули в министерстве. В июле глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в семь раз к 2030 году. Директор департамента инжиниринга Kept, руководитель бизнес-направления по работе с горно-металлургическими компаниями Антон Вернигора подсчитал для РИА Новости, что редкоземельные металлы занимают в массе смартфона или ноутбука до 1% от всех используемых в одном устройстве металлов. При этом, партнер "S+Консалтинг" Павел Карпус, добавил, что объем таких металлов в электромобиле может достигать до 1 килограмма. По мнению экспертов, для развития отрасли РЗМ в России необходимо предпринять ряд мер: необходимо выстроить комплексную прозрачную цепочку создания стоимости - от руды до конечного продукта и установить долгосрочные стратегические цели по развитию отрасли РЗМ и производства продукции из них. Кроме того, Россия имеет все шансы для выхода в топ-5 мира по производству редкоземов. "Чтобы России войти в топ-5 мирового рынка продукции РЗМ, а также реализовать планы по созданию еще 15 новых производств к 2035 году необходимы, во-первых, меры государственной поддержки по локализации в России производства конечной высокотехнологичной продукции ... Во-вторых, необходимо привлечение дополнительных инвестиций в развитие технологий переработки", - рассказала заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. В Минпромторге РФ добавили, что в России уже есть ряд налоговых преференции для отрасли редкоземельных металлов. Среди них применение понижающего коэффициента к налоговой ставке по НДПИ при реализации новых инвестпроектов по добыче руд редких металлов; рентный коэффициент Крента; а также налоговый вычет по НДПИ при добыче руд редких металлов на новых участках недр резидентами Арктической зоны России. "В 2024 году инвестиции на геологоразведку РЗМ составили 49,6 миллиона рублей, все работы велись за счет средств недропользователей. В 2025 году ожидается рост инвестиций примерно в четыре раза. Работы за счет средств федерального бюджета не осуществляются с 2018 года в силу достаточно мощной сырьевой базы и отсутствия необходимости ее наращивания в настоящее время", — рассказали в Минприроды. Партнер "S+Консалтинг" Карпус добавил, что российский рынок редкоземельных металлов уже демонстрирует рост. Спрос на редкоземы сформировался в нефтепереработке, в стекольной промышленности и оптике, электротранспорте, бытовой электронике и ОПК. Даже в ядерной энергетике используют такой редкоземельный металл как гадолиний. Его добавляют в ядерное топливо для поглощения избыточных нейтронов, что повышает стабильность реактора и снижает расход урана. "Рост спроса на РМ (редкие металлы – ред.) и РЗМ связан с развитием высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как: ветроэнергетика, электромобильный транспорт, двигателестроение, оптика и электроника, нефтехимия", — заключили в Минпромторге РФ.

