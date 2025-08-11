Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые стандарты для промышленной продукции вступят в силу с 1 сентября - 11.08.2025, ПРАЙМ
Новые стандарты для промышленной продукции вступят в силу с 1 сентября
экономика
промышленность
россия
минпромторг
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Актуализированные национальные стандарты для промышленной продукции вступят в силу с 1 сентября 2025 года, проект изменений не устанавливает новых требований и предусматривает переходный период в течение года, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий проект написала, что Минпромторг РФ рассматривал возможность отложить на год введение обновленных национальных стандартов для промышленной продукции - до 1 сентября 2026 года. "Проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 642 не устанавливает новых требований. Постановление № 642 вступает в силу с 1 сентября 2025 года и было принято в связи с необходимостью замены некоторых отмененных версий стандартов на новые (например: стандарт 2012 года был заменен на стандарт 2022 года), включенных в единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию, утвержденные постановлением № 2425", - сообщили в Минпромторге. В министерстве пояснили, что предложенные изменения предусматривают возможность производства и выпуска в обращение продукции до 1 сентября 2026 года в соответствии с действующим постановлением кабмина от 2021 года № 2425 при наличии действующих сертификатов и деклараций на такую продукцию. Кроме того, предлагается, что сертификаты и декларации, выданные или принятые до дня вступления в силу постановления № 642, будут считаться действительными до окончания их срока действия, но не позднее 1 сентября 2026 года. "Данный переходный период является достаточным для того, чтобы некоторые участники рынка, не успевшие подтвердить стабильность производства в этом году, провели его до 1 сентября 2026 года", - заключили в Минпромторге.
промышленность, россия, минпромторг
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Минпромторг
11:14 11.08.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын
Стенд Минпромторга России
© РИА Новости . Павел Лисицын
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Актуализированные национальные стандарты для промышленной продукции вступят в силу с 1 сентября 2025 года, проект изменений не устанавливает новых требований и предусматривает переходный период в течение года, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий проект написала, что Минпромторг РФ рассматривал возможность отложить на год введение обновленных национальных стандартов для промышленной продукции - до 1 сентября 2026 года.
"Проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 642 не устанавливает новых требований. Постановление № 642 вступает в силу с 1 сентября 2025 года и было принято в связи с необходимостью замены некоторых отмененных версий стандартов на новые (например: стандарт 2012 года был заменен на стандарт 2022 года), включенных в единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию, утвержденные постановлением № 2425", - сообщили в Минпромторге.
В министерстве пояснили, что предложенные изменения предусматривают возможность производства и выпуска в обращение продукции до 1 сентября 2026 года в соответствии с действующим постановлением кабмина от 2021 года № 2425 при наличии действующих сертификатов и деклараций на такую продукцию.
Кроме того, предлагается, что сертификаты и декларации, выданные или принятые до дня вступления в силу постановления № 642, будут считаться действительными до окончания их срока действия, но не позднее 1 сентября 2026 года.
"Данный переходный период является достаточным для того, чтобы некоторые участники рынка, не успевшие подтвердить стабильность производства в этом году, провели его до 1 сентября 2026 года", - заключили в Минпромторге.
