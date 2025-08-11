Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ММК - 11.08.2025, ПРАЙМ
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ММК
2025-08-11T17:42+0300
2025-08-11T17:42+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих почти на 5% акций группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 11.08.2025, 17.16 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 38,995) и диапазона оценки рыночных рисков (до 41,902 руб., эквивалентно ставке 21,25%) ценной бумаги MAGN (ММК)", - говорится в сообщении. К 17.23 мск акции ММК дорожали на 4,8% относительно предыдущего закрытия, до 37,025 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
17:42 11.08.2025
 
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих почти на 5% акций группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 11.08.2025, 17.16 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 38,995) и диапазона оценки рыночных рисков (до 41,902 руб., эквивалентно ставке 21,25%) ценной бумаги MAGN (ММК)", - говорится в сообщении.
К 17.23 мск акции ММК дорожали на 4,8% относительно предыдущего закрытия, до 37,025 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Чистая прибыль ММК по МСФО в I полугодии снизилась на 88,8%
24 июля, 10:15
 
