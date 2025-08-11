https://1prime.ru/20250811/mmk-860580650.html
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ММК
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ММК - 11.08.2025, ПРАЙМ
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ММК
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих почти на 5% акций группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), следует из сообщения... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T17:42+0300
2025-08-11T17:42+0300
2025-08-11T17:42+0300
экономика
акции
рынок
торги
ммк
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих почти на 5% акций группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), следует из сообщения торговой площадки. "В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 11.08.2025, 17.16 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 38,995) и диапазона оценки рыночных рисков (до 41,902 руб., эквивалентно ставке 21,25%) ценной бумаги MAGN (ММК)", - говорится в сообщении. К 17.23 мск акции ММК дорожали на 4,8% относительно предыдущего закрытия, до 37,025 рубля. Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги. При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
https://1prime.ru/20250724/mmk--859865171.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, торги, ммк, мосбиржа
Экономика, Акции, Рынок, Торги, ММК, Мосбиржа
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ММК
Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций ММК почти на 5%
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора дорожающих почти на 5% акций группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), следует из сообщения торговой площадки.
"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 11.08.2025, 17.16 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 38,995) и диапазона оценки рыночных рисков (до 41,902 руб., эквивалентно ставке 21,25%) ценной бумаги MAGN (ММК)", - говорится в сообщении.
К 17.23 мск акции ММК дорожали на 4,8% относительно предыдущего закрытия, до 37,025 рубля.
Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.
При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.
Чистая прибыль ММК по МСФО в I полугодии снизилась на 88,8%