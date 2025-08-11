Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций уверенно растет на ожиданиях встречи Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/mosbirzha-860554958.html
Российский рынок акций уверенно растет на ожиданиях встречи Путина и Трампа
Российский рынок акций уверенно растет на ожиданиях встречи Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций уверенно растет на ожиданиях встречи Путина и Трампа
Российский рынок акций на старте основной торговой сессии понедельника уверенно растет на ожиданиях встречи президента России Владимира Путина и президента США... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T10:08+0300
2025-08-11T10:08+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5b7b459ff639a548d092ea3a7407af7a.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте основной торговой сессии понедельника уверенно растет на ожиданиях встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 2,44% относительно предыдущего закрытия, до 2 995,29 пункта. В ходе утренней сессии индекс впервые с 29 апреля поднимался выше 3000 пунктов. В частности, заметно дорожают акции ОВК (+6,54%), "СПБ Биржи" (+5,10%), "Абрау Дюрсо" (+3,75%), "Эн+ Груп" (+3,33%), "Камаза" (+3,15%). Снижение демонстрируют акции группы "Самолет"(-0,75%). В воскресенье на сайте компании сообщили, что умер ее крупнейший акционер - Михаил Кенин. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "В начале новой недели позитивные настроения на рынке в целом сохраняются. Ожидания благоприятного исхода предстоящей в конце этой недели встречи президентов России и США поддержат дальнейшее восстановление фондового рынка в направлении 3050-3150 пунктов по индексу Мосбиржи, в то время как вытеснение коротких позиций формирует дополнительный импульс к росту", - комментируют аналитики "Цифра брокер". Тем не менее исключать повышенной волатильности не приходится, в зависимости от новостного фона индексы могут испытывать непродолжительные приступы слабости, отмечают они. "Рынок в целом уже настроился на позитив, игнорируя слабость нефти: индекс Мосбиржи закрепил выход выше района 200-дневной средней (2840-2870 пунктов), которая теперь выступает зоной поддержки. Мы ждем сегодня попыток индекса протестировать диапазон 3020-3060 пунктов, который выступает ближайшей целью", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. Волатильность на этой неделе останется высокой, учитывая постепенное вхождение индекса Мосбиржи в зону локальной перекупленности и значимость встречи на высшем уровне, которая пройдет в конце этой недели и результаты которой позволят более определенно говорить об устойчивости и потенциале формируемого повышательного тренда, добавляет Локтюхов. "В целом же ситуация по рынку остается неопределенной. С одной стороны, все ждут прорыва в отношениях России и США, а также начала урегулирования украинской проблемы. С другой, рынок акций вошел в стадию перекупленности, желание зафиксировать прибыль нарастает. Различные слухи и вбросы информации могут приводить к высокой волатильности рынка на этой неделе", - заключил Алексей Антонов из "Алор брокера".
https://1prime.ru/20250811/vstrecha-860554194.html
сша
аляска
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82867/24/828672489_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_e5d7254dedcd1773a0de340bbe98b533.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мосбиржа, камаз
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мосбиржа, Камаз
10:08 11.08.2025
 
Российский рынок акций уверенно растет на ожиданиях встречи Путина и Трампа

Мосбиржа: рынок акций растет на ожиданиях встречи Путина и Трампа

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк%Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
%Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте основной торговой сессии понедельника уверенно растет на ожиданиях встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 2,44% относительно предыдущего закрытия, до 2 995,29 пункта. В ходе утренней сессии индекс впервые с 29 апреля поднимался выше 3000 пунктов.
В частности, заметно дорожают акции ОВК (+6,54%), "СПБ Биржи" (+5,10%), "Абрау Дюрсо" (+3,75%), "Эн+ Груп" (+3,33%), "Камаза" (+3,15%).
Снижение демонстрируют акции группы "Самолет"(-0,75%). В воскресенье на сайте компании сообщили, что умер ее крупнейший акционер - Михаил Кенин.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
"В начале новой недели позитивные настроения на рынке в целом сохраняются. Ожидания благоприятного исхода предстоящей в конце этой недели встречи президентов России и США поддержат дальнейшее восстановление фондового рынка в направлении 3050-3150 пунктов по индексу Мосбиржи, в то время как вытеснение коротких позиций формирует дополнительный импульс к росту", - комментируют аналитики "Цифра брокер".
Тем не менее исключать повышенной волатильности не приходится, в зависимости от новостного фона индексы могут испытывать непродолжительные приступы слабости, отмечают они.
"Рынок в целом уже настроился на позитив, игнорируя слабость нефти: индекс Мосбиржи закрепил выход выше района 200-дневной средней (2840-2870 пунктов), которая теперь выступает зоной поддержки. Мы ждем сегодня попыток индекса протестировать диапазон 3020-3060 пунктов, который выступает ближайшей целью", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
Волатильность на этой неделе останется высокой, учитывая постепенное вхождение индекса Мосбиржи в зону локальной перекупленности и значимость встречи на высшем уровне, которая пройдет в конце этой недели и результаты которой позволят более определенно говорить об устойчивости и потенциале формируемого повышательного тренда, добавляет Локтюхов.
"В целом же ситуация по рынку остается неопределенной. С одной стороны, все ждут прорыва в отношениях России и США, а также начала урегулирования украинской проблемы. С другой, рынок акций вошел в стадию перекупленности, желание зафиксировать прибыль нарастает. Различные слухи и вбросы информации могут приводить к высокой волатильности рынка на этой неделе", - заключил Алексей Антонов из "Алор брокера".
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
СМИ узнали о возможном месте встречи Путина и Трампа на Аляске
09:54
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШААляскаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийМосбиржаКамаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала