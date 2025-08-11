https://1prime.ru/20250811/mosbirzha-860554958.html

Российский рынок акций уверенно растет на ожиданиях встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций на старте основной торговой сессии понедельника уверенно растет на ожиданиях встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 2,44% относительно предыдущего закрытия, до 2 995,29 пункта. В ходе утренней сессии индекс впервые с 29 апреля поднимался выше 3000 пунктов. В частности, заметно дорожают акции ОВК (+6,54%), "СПБ Биржи" (+5,10%), "Абрау Дюрсо" (+3,75%), "Эн+ Груп" (+3,33%), "Камаза" (+3,15%). Снижение демонстрируют акции группы "Самолет"(-0,75%). В воскресенье на сайте компании сообщили, что умер ее крупнейший акционер - Михаил Кенин. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки. "В начале новой недели позитивные настроения на рынке в целом сохраняются. Ожидания благоприятного исхода предстоящей в конце этой недели встречи президентов России и США поддержат дальнейшее восстановление фондового рынка в направлении 3050-3150 пунктов по индексу Мосбиржи, в то время как вытеснение коротких позиций формирует дополнительный импульс к росту", - комментируют аналитики "Цифра брокер". Тем не менее исключать повышенной волатильности не приходится, в зависимости от новостного фона индексы могут испытывать непродолжительные приступы слабости, отмечают они. "Рынок в целом уже настроился на позитив, игнорируя слабость нефти: индекс Мосбиржи закрепил выход выше района 200-дневной средней (2840-2870 пунктов), которая теперь выступает зоной поддержки. Мы ждем сегодня попыток индекса протестировать диапазон 3020-3060 пунктов, который выступает ближайшей целью", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ. Волатильность на этой неделе останется высокой, учитывая постепенное вхождение индекса Мосбиржи в зону локальной перекупленности и значимость встречи на высшем уровне, которая пройдет в конце этой недели и результаты которой позволят более определенно говорить об устойчивости и потенциале формируемого повышательного тренда, добавляет Локтюхов. "В целом же ситуация по рынку остается неопределенной. С одной стороны, все ждут прорыва в отношениях России и США, а также начала урегулирования украинской проблемы. С другой, рынок акций вошел в стадию перекупленности, желание зафиксировать прибыль нарастает. Различные слухи и вбросы информации могут приводить к высокой волатильности рынка на этой неделе", - заключил Алексей Антонов из "Алор брокера".

