Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейское космическое агентство выразило обеспокоенность из-за НАСА - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250811/nasa-860572967.html
Европейское космическое агентство выразило обеспокоенность из-за НАСА
Европейское космическое агентство выразило обеспокоенность из-за НАСА - 11.08.2025, ПРАЙМ
Европейское космическое агентство выразило обеспокоенность из-за НАСА
Амбициям Европы в космосе угрожает зависимость их пилотируемых и роботизированных космических исследований от решений НАСА, заявил глава европейского... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T15:20+0300
2025-08-11T15:20+0300
технологии
европа
сша
наса
financial times
ека
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/05/838970567_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_40dcbea1100fd553ab89ec125ec9732b.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Амбициям Европы в космосе угрожает зависимость их пилотируемых и роботизированных космических исследований от решений НАСА, заявил глава европейского космического агентства (ЕКА) Джозеф Ашбахер. "В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости от НАСА", - заявил Ашбахер в интервью изданию Financial Times. По его словам, хотя 95% общего годового бюджета ЕКА в размере 7,7 миллиарда евро не зависит от решений, принимаемых в США, использование примерно половины из 600 миллионов евро, направленных на пилотируемые и роботизированные исследования в этом году, увязано с текущими планами расходов НАСА. По его словам, НАСА всегда будет важным партнером агентства, но "модель партнерства, которая у нас была в прошлом, может оказаться неэффективной в будущем".
https://1prime.ru/20250804/nasa-860307347.html
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/05/838970567_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_14e899ea21e553ea1153f145bef4caee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, европа, сша, наса, financial times, ека
Технологии, ЕВРОПА, США, НАСА, Financial Times, ЕКА
15:20 11.08.2025
 
Европейское космическое агентство выразило обеспокоенность из-за НАСА

Глава ЕКА Ашбахер: амбициям Европы в космосе угрожает зависимость от НАСА

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Европарламента в Брюсселе
Штаб-квартира Европарламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Амбициям Европы в космосе угрожает зависимость их пилотируемых и роботизированных космических исследований от решений НАСА, заявил глава европейского космического агентства (ЕКА) Джозеф Ашбахер.
"В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости от НАСА", - заявил Ашбахер в интервью изданию Financial Times.
По его словам, хотя 95% общего годового бюджета ЕКА в размере 7,7 миллиарда евро не зависит от решений, принимаемых в США, использование примерно половины из 600 миллионов евро, направленных на пилотируемые и роботизированные исследования в этом году, увязано с текущими планами расходов НАСА.
По его словам, НАСА всегда будет важным партнером агентства, но "модель партнерства, которая у нас была в прошлом, может оказаться неэффективной в будущем".
Международная космическая станция
НАСА планирует продлить контракт с TechTrans International по программе МКС
4 августа, 17:29
 
ТехнологииЕВРОПАСШАНАСАFinancial TimesЕКА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала