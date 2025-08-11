https://1prime.ru/20250811/nasa-860572967.html
Европейское космическое агентство выразило обеспокоенность из-за НАСА
Европейское космическое агентство выразило обеспокоенность из-за НАСА - 11.08.2025, ПРАЙМ
Европейское космическое агентство выразило обеспокоенность из-за НАСА
Амбициям Европы в космосе угрожает зависимость их пилотируемых и роботизированных космических исследований от решений НАСА, заявил глава европейского... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T15:20+0300
2025-08-11T15:20+0300
2025-08-11T15:20+0300
технологии
европа
сша
наса
financial times
ека
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/05/838970567_0:123:3203:1925_1920x0_80_0_0_40dcbea1100fd553ab89ec125ec9732b.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Амбициям Европы в космосе угрожает зависимость их пилотируемых и роботизированных космических исследований от решений НАСА, заявил глава европейского космического агентства (ЕКА) Джозеф Ашбахер. "В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости от НАСА", - заявил Ашбахер в интервью изданию Financial Times. По его словам, хотя 95% общего годового бюджета ЕКА в размере 7,7 миллиарда евро не зависит от решений, принимаемых в США, использование примерно половины из 600 миллионов евро, направленных на пилотируемые и роботизированные исследования в этом году, увязано с текущими планами расходов НАСА. По его словам, НАСА всегда будет важным партнером агентства, но "модель партнерства, которая у нас была в прошлом, может оказаться неэффективной в будущем".
https://1prime.ru/20250804/nasa-860307347.html
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83897/05/838970567_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_14e899ea21e553ea1153f145bef4caee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, европа, сша, наса, financial times, ека
Технологии, ЕВРОПА, США, НАСА, Financial Times, ЕКА
Европейское космическое агентство выразило обеспокоенность из-за НАСА
Глава ЕКА Ашбахер: амбициям Европы в космосе угрожает зависимость от НАСА
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Амбициям Европы в космосе угрожает зависимость их пилотируемых и роботизированных космических исследований от решений НАСА, заявил глава европейского космического агентства (ЕКА) Джозеф Ашбахер.
"В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости от НАСА", - заявил Ашбахер в интервью изданию Financial Times.
По его словам, хотя 95% общего годового бюджета ЕКА в размере 7,7 миллиарда евро не зависит от решений, принимаемых в США, использование примерно половины из 600 миллионов евро, направленных на пилотируемые и роботизированные исследования в этом году, увязано с текущими планами расходов НАСА.
По его словам, НАСА всегда будет важным партнером агентства, но "модель партнерства, которая у нас была в прошлом, может оказаться неэффективной в будущем".
НАСА планирует продлить контракт с TechTrans International по программе МКС