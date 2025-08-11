https://1prime.ru/20250811/nasa-860572967.html

Европейское космическое агентство выразило обеспокоенность из-за НАСА

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Амбициям Европы в космосе угрожает зависимость их пилотируемых и роботизированных космических исследований от решений НАСА, заявил глава европейского космического агентства (ЕКА) Джозеф Ашбахер. "В некоторых областях мы слишком уязвимы с точки зрения зависимости от НАСА", - заявил Ашбахер в интервью изданию Financial Times. По его словам, хотя 95% общего годового бюджета ЕКА в размере 7,7 миллиарда евро не зависит от решений, принимаемых в США, использование примерно половины из 600 миллионов евро, направленных на пилотируемые и роботизированные исследования в этом году, увязано с текущими планами расходов НАСА. По его словам, НАСА всегда будет важным партнером агентства, но "модель партнерства, которая у нас была в прошлом, может оказаться неэффективной в будущем".

