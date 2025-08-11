https://1prime.ru/20250811/nebo-860586456.html

Власти США закроют небо над Анкориджем на Аляске 15 августа

Власти США закроют небо над Анкориджем на Аляске 15 августа - 11.08.2025, ПРАЙМ

Власти США закроют небо над Анкориджем на Аляске 15 августа

Авиавласти США перекроют небо над американским городом Анкоридж на Аляске 15 августа, когда в штате запланирована встреча президента России Владимира Путина с... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T23:21+0300

2025-08-11T23:21+0300

2025-08-11T23:40+0300

россия

сша

аляска

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82660/92/826609204_0:112:1469:938_1920x0_80_0_0_1eaaf2717a274ffc700e34c5d0d242db.jpg

ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Авиавласти США перекроют небо над американским городом Анкоридж на Аляске 15 августа, когда в штате запланирована встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, следует из опубликованного уведомления Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны. Согласно размещенному "Уведомлению о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска", американские власти закроют небо над крупнейшим городом этого штата в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (почти 5,5 тысяч метров). Указывается, что ограничение продлится один день - в пятницу. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.

https://1prime.ru/20250811/tramp-860582747.html

сша

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп