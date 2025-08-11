Власти США закроют небо над Анкориджем на Аляске 15 августа

https://1prime.ru/20250811/nebo-860586456.html
2025-08-11T23:21+0300
2025-08-11T23:21+0300
2025-08-11T23:40+0300
россия
сша
аляска
владимир путин
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Авиавласти США перекроют небо над американским городом Анкоридж на Аляске 15 августа, когда в штате запланирована встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом, следует из опубликованного уведомления Федерального управления гражданской авиации (FAA) страны. Согласно размещенному "Уведомлению о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска", американские власти закроют небо над крупнейшим городом этого штата в радиусе 30 миль (48,3 километра) и на высоте до 18 тысяч футов (почти 5,5 тысяч метров). Указывается, что ограничение продлится один день - в пятницу. Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
россия, сша, аляска, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп
