Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продажи чипов в Китае - 11.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250811/nvidia-860545568.html
Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продажи чипов в Китае
Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продажи чипов в Китае - 11.08.2025, ПРАЙМ
Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продажи чипов в Китае
Производители чипов Nvidia и AMD согласились платить властям США 15% выручки от продажи своих передовых чипов в Китае в обмен на экспортные лицензии, сообщает... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T01:51+0300
2025-08-11T01:51+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
китай
сша
вашингтон
дональд трамп
nvidia
amd
financial times
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Производители чипов Nvidia и AMD согласились платить властям США 15% выручки от продажи своих передовых чипов в Китае в обмен на экспортные лицензии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника. "Nvidia и AMD согласились передавать правительству США 15% выручки с продаж чипов в Китае в рамках необычного соглашения с администрацией (президента США Дональда – ред.) Трампа о получении экспортных лицензий на полупроводники", - пишет издание. Оно отмечает, что речь идет о выручке с продаж чипов H20 от Nvidia, а также MI308 от AMD. В администрации Трампа еще не решили, как будут использовать эти деньги, заявил источник газете. Эксперты рассказали изданию, что ранее не было прецедентов, когда американская компания соглашалась отдавать властям часть выручки в обмен на экспортные лицензии. Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации президента Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке искусственного интеллекта (ИИ). Трамп до этого объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Так, по итогам июня импорт Штатами китайских товаров сократился на 7,5%, до 18,95 миллиарда долларов с 20,49 миллиарда долларов в мае. В последний раз более низкий уровень поставок был в феврале 2009 года - тогда импорт составил 18,85 миллиарда долларов. При этом экспорт из США в КНР в июне 2025 года вырос - на 44%, до 9,44 миллиарда долларов с 6,55 миллиарда месяцем ранее.
китай
сша
вашингтон
бизнес, мировая экономика, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, nvidia, amd, financial times
Бизнес, Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Nvidia, AMD, Financial Times
01:51 11.08.2025
 
Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продажи чипов в Китае

FT: Nvidia и AMD согласились платить США 15% выручки от продажи чипов в Китае

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Производители чипов Nvidia и AMD согласились платить властям США 15% выручки от продажи своих передовых чипов в Китае в обмен на экспортные лицензии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на американского чиновника.
"Nvidia и AMD согласились передавать правительству США 15% выручки с продаж чипов в Китае в рамках необычного соглашения с администрацией (президента США Дональда – ред.) Трампа о получении экспортных лицензий на полупроводники", - пишет издание.
Оно отмечает, что речь идет о выручке с продаж чипов H20 от Nvidia, а также MI308 от AMD.
В администрации Трампа еще не решили, как будут использовать эти деньги, заявил источник газете.
Эксперты рассказали изданию, что ранее не было прецедентов, когда американская компания соглашалась отдавать властям часть выручки в обмен на экспортные лицензии.
Ранее Nvidia заявила о получении одобрения со стороны администрации президента Трампа на продажу Китаю своих компьютерных чипов H20, используемых в разработке искусственного интеллекта (ИИ).
Трамп до этого объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются в ИИ-технологиях. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай.
В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.
Китай и США в настоящее время находятся в состоянии, по сути, торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
Так, по итогам июня импорт Штатами китайских товаров сократился на 7,5%, до 18,95 миллиарда долларов с 20,49 миллиарда долларов в мае. В последний раз более низкий уровень поставок был в феврале 2009 года - тогда импорт составил 18,85 миллиарда долларов.
При этом экспорт из США в КНР в июне 2025 года вырос - на 44%, до 9,44 миллиарда долларов с 6,55 миллиарда месяцем ранее.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала