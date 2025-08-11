Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иркутской области выявили более восьми тысяч нелегальных майнеров - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250811/oblast-860547882.html
В Иркутской области выявили более восьми тысяч нелегальных майнеров
В Иркутской области выявили более восьми тысяч нелегальных майнеров - 11.08.2025, ПРАЙМ
В Иркутской области выявили более восьми тысяч нелегальных майнеров
Более 8 тысяч точек с подозрением на нелегальный майнинг криптовалют выявлено в Иркутской области, но это примерная оценка, реальное число "серых" майнеров... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T07:26+0300
2025-08-11T07:26+0300
финансы
иркутская область
иркутск
ангарск
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860547882.jpg?1754886366
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Более 8 тысяч точек с подозрением на нелегальный майнинг криптовалют выявлено в Иркутской области, но это примерная оценка, реальное число "серых" майнеров существенно больше, заявили РИА Новости в "Иркутскэнергосбыте". "По оценке "Иркутскэнергосбыта", на территории области действует более 8000 нелегальных точек майнинга. Наибольшее их количество зафиксировано в Иркутске (около 1500 точек) и Иркутском районе (1700 точек). В "красную зону" также входят Ангарск и Шелехов. Стоит отметить, что цифры эти примерные, а реальное число "серых" майнеров существенно больше", - сказали в компании. В организации также добавили, что дополнительным показателем масштабов теневого майнинга в регионе является повышенный спрос на "шумобоксы" (специальные кожухи для снижения шума от майнингового оборудования ("асиков"). Предложения о продаже "шумобоксов" доступны в социальных сетях и на маркетплейсах. "Серые" майнеры используют "шумобоксы" при размещении оборудования в жилых домах, квартирах и гаражах, чтобы не привлекать внимания соседей и избежать жалоб. Некоторые конструкции изготавливаются кустарным способом, из фанеры и минваты, что не только не обеспечивает должную звукоизоляцию, но и увеличивает риск возгораний, указывают в "Иркутскэнергосбыте". Ранее на юге Иркутской области запрет майнинговой деятельности распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
иркутская область
иркутск
ангарск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, иркутская область, иркутск, ангарск
Финансы, Иркутская область, Иркутск, Ангарск
07:26 11.08.2025
 
В Иркутской области выявили более восьми тысяч нелегальных майнеров

"Иркутскэнергосбыт": в Иркутской области выявили более восьми тысяч нелегальных майнеров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Более 8 тысяч точек с подозрением на нелегальный майнинг криптовалют выявлено в Иркутской области, но это примерная оценка, реальное число "серых" майнеров существенно больше, заявили РИА Новости в "Иркутскэнергосбыте".
"По оценке "Иркутскэнергосбыта", на территории области действует более 8000 нелегальных точек майнинга. Наибольшее их количество зафиксировано в Иркутске (около 1500 точек) и Иркутском районе (1700 точек). В "красную зону" также входят Ангарск и Шелехов. Стоит отметить, что цифры эти примерные, а реальное число "серых" майнеров существенно больше", - сказали в компании.
В организации также добавили, что дополнительным показателем масштабов теневого майнинга в регионе является повышенный спрос на "шумобоксы" (специальные кожухи для снижения шума от майнингового оборудования ("асиков"). Предложения о продаже "шумобоксов" доступны в социальных сетях и на маркетплейсах.
"Серые" майнеры используют "шумобоксы" при размещении оборудования в жилых домах, квартирах и гаражах, чтобы не привлекать внимания соседей и избежать жалоб. Некоторые конструкции изготавливаются кустарным способом, из фанеры и минваты, что не только не обеспечивает должную звукоизоляцию, но и увеличивает риск возгораний, указывают в "Иркутскэнергосбыте".
Ранее на юге Иркутской области запрет майнинговой деятельности распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
 
ФинансыИркутская областьИркутскАнгарск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала