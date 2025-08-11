https://1prime.ru/20250811/oblast-860547882.html

В Иркутской области выявили более восьми тысяч нелегальных майнеров

В Иркутской области выявили более восьми тысяч нелегальных майнеров - 11.08.2025, ПРАЙМ

В Иркутской области выявили более восьми тысяч нелегальных майнеров

Более 8 тысяч точек с подозрением на нелегальный майнинг криптовалют выявлено в Иркутской области, но это примерная оценка, реальное число "серых" майнеров... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T07:26+0300

2025-08-11T07:26+0300

2025-08-11T07:26+0300

финансы

иркутская область

иркутск

ангарск

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860547882.jpg?1754886366

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Более 8 тысяч точек с подозрением на нелегальный майнинг криптовалют выявлено в Иркутской области, но это примерная оценка, реальное число "серых" майнеров существенно больше, заявили РИА Новости в "Иркутскэнергосбыте". "По оценке "Иркутскэнергосбыта", на территории области действует более 8000 нелегальных точек майнинга. Наибольшее их количество зафиксировано в Иркутске (около 1500 точек) и Иркутском районе (1700 точек). В "красную зону" также входят Ангарск и Шелехов. Стоит отметить, что цифры эти примерные, а реальное число "серых" майнеров существенно больше", - сказали в компании. В организации также добавили, что дополнительным показателем масштабов теневого майнинга в регионе является повышенный спрос на "шумобоксы" (специальные кожухи для снижения шума от майнингового оборудования ("асиков"). Предложения о продаже "шумобоксов" доступны в социальных сетях и на маркетплейсах. "Серые" майнеры используют "шумобоксы" при размещении оборудования в жилых домах, квартирах и гаражах, чтобы не привлекать внимания соседей и избежать жалоб. Некоторые конструкции изготавливаются кустарным способом, из фанеры и минваты, что не только не обеспечивает должную звукоизоляцию, но и увеличивает риск возгораний, указывают в "Иркутскэнергосбыте". Ранее на юге Иркутской области запрет майнинговой деятельности распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.

иркутская область

иркутск

ангарск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, иркутская область, иркутск, ангарск