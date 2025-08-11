https://1prime.ru/20250811/ochered-860547590.html
Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста
Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста - 11.08.2025, ПРАЙМ
Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста
Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, время ожидания составляет более трех часов, сообщается в Telegram-канале об оперативной... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T06:40+0300
2025-08-11T06:40+0300
2025-08-11T06:40+0300
бизнес
россия
тамань
керчь
крым
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860547590.jpg?1754883654
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, время ожидания составляет более трех часов, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1070 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении на 6.00 мск.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 125 транспортных средств, добавили в инфоцентре.
Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.
тамань
керчь
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, тамань, керчь, крым
Бизнес, РОССИЯ, Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ
Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста
Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Очередь из 1195 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, время ожидания составляет более трех часов, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на Крымском мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1070 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов", - говорится в сообщении на 6.00 мск.
В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 125 транспортных средств, добавили в инфоцентре.
Проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или паромами через Керченский пролив.