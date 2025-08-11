https://1prime.ru/20250811/ochered-860548159.html
Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста
Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста - 11.08.2025, ПРАЙМ
Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста
Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T07:35+0300
2025-08-11T07:35+0300
2025-08-11T07:35+0300
бизнес
тамань
керчь
крым
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860548159.jpg?1754886913
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1290 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 330 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
тамань
керчь
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, тамань, керчь, крым
Бизнес, Тамань, КЕРЧЬ, КРЫМ
Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста
Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1290 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 330 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.