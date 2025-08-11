https://1prime.ru/20250811/ochered-860548159.html

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Очередь из 1620 автомобилей скопилась у Крымского моста с обеих сторон, информирует оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1290 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 330 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.

