Производство грузовых вагонов в России в I полугодии снизилось на 17%

Производство грузовых вагонов в России в I полугодии снизилось на 17%

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России январе-июле 2025 года, по предварительным данным, снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 34,3 тысячи единиц, сообщило Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). Согласно статистике организации, в том числе выпуск грузовых вагонов с осевой нагрузкой 25 тонносил составил 12,7 тысячи единиц (рост на 14,1%). Капитально отремонтировано за 7 месяцев 25,1 тысячи грузовых вагонов (снижение на 57,3%). Деповской ремонт прошли 195 тысяч грузовых вагонов (снижение на 1,2%). Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал ранее Росстат. Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники" учреждена в июне 2007 года. Членами организации являются производители железнодорожной техники и комплектующих, перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы подвижного состава, ремонтные организации, инжиниринговые и исследовательские центры, образовательные учреждения. По данным ОПЖТ, на долю членов ассоциации приходится около 90% всей производимой железнодорожной продукции в России.

