Производство грузовых вагонов в России в I полугодии снизилось на 17% - 11.08.2025
Производство грузовых вагонов в России в I полугодии снизилось на 17%
Производство грузовых вагонов в России в I полугодии снизилось на 17% - 11.08.2025, ПРАЙМ
Производство грузовых вагонов в России в I полугодии снизилось на 17%
Производство грузовых вагонов в России январе-июле 2025 года, по предварительным данным, снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T14:12+0300
2025-08-11T14:12+0300
экономика
бизнес
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860567910_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef2cbb59d5a48ff4f3efc232c923aaf4.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России январе-июле 2025 года, по предварительным данным, снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 34,3 тысячи единиц, сообщило Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). Согласно статистике организации, в том числе выпуск грузовых вагонов с осевой нагрузкой 25 тонносил составил 12,7 тысячи единиц (рост на 14,1%). Капитально отремонтировано за 7 месяцев 25,1 тысячи грузовых вагонов (снижение на 57,3%). Деповской ремонт прошли 195 тысяч грузовых вагонов (снижение на 1,2%). Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал ранее Росстат. Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники" учреждена в июне 2007 года. Членами организации являются производители железнодорожной техники и комплектующих, перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы подвижного состава, ремонтные организации, инжиниринговые и исследовательские центры, образовательные учреждения. По данным ОПЖТ, на долю членов ассоциации приходится около 90% всей производимой железнодорожной продукции в России.
бизнес, россия, росстат
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Росстат
14:12 11.08.2025
 
Производство грузовых вагонов в России в I полугодии снизилось на 17%

ОПЖТ: производство грузовых вагонов в России в январе-июле снизилось на 17%

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Производство грузовых вагонов в России январе-июле 2025 года, по предварительным данным, снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 34,3 тысячи единиц, сообщило Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ).
Согласно статистике организации, в том числе выпуск грузовых вагонов с осевой нагрузкой 25 тонносил составил 12,7 тысячи единиц (рост на 14,1%).
Капитально отремонтировано за 7 месяцев 25,1 тысячи грузовых вагонов (снижение на 57,3%). Деповской ремонт прошли 195 тысяч грузовых вагонов (снижение на 1,2%).
Производство грузовых вагонов в России в 2024 году выросло на 17,2% - до 74,9 тысячи единиц, сообщал ранее Росстат.
Ассоциация "Объединение производителей железнодорожной техники" учреждена в июне 2007 года. Членами организации являются производители железнодорожной техники и комплектующих, перевозчики, владельцы инфраструктуры, операторы подвижного состава, ремонтные организации, инжиниринговые и исследовательские центры, образовательные учреждения. По данным ОПЖТ, на долю членов ассоциации приходится около 90% всей производимой железнодорожной продукции в России.
Fesco запустила прямой ж/д сервис по доставке грузов из Вьетнама в Россию
28 июля, 14:20
28 июля, 14:20
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРосстат
 
 
