Путин и Пашинян по телефону обсудили международные контакты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили вопросы международной и двусторонней повесток, сообщила пресс-служба Кремля. | 11.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили вопросы международной и двусторонней повесток, сообщила пресс-служба Кремля."Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", — говорится в пресс-релизе.Российский лидер, в свою очередь, отметил важность достижения устойчивого мира между Ереваном и Баку, и подтвердил готовность России содействовать этому.Кроме того, Путин рассказал Пашиняну об основных итогах встречи со спецпосланником из Вашингтона Стивом Уиткоффом и подготовке к российско-американскому саммиту на Аляске 15 августа. Премьер Армении приветствовал шаги, направленные на урегулирование конфликта на Украине.Также политики затронули актуальные двусторонние вопросы, в частности развитие торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

