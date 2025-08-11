https://1prime.ru/20250811/pashinyan-860566623.html
Путин и Пашинян по телефону обсудили международные контакты
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили вопросы международной и двусторонней повесток, сообщила пресс-служба Кремля. | 11.08.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860566137_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a6a70e6103773652a45b27d0129e1740.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили вопросы международной и двусторонней повесток, сообщила пресс-служба Кремля."Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", — говорится в пресс-релизе.Российский лидер, в свою очередь, отметил важность достижения устойчивого мира между Ереваном и Баку, и подтвердил готовность России содействовать этому.Кроме того, Путин рассказал Пашиняну об основных итогах встречи со спецпосланником из Вашингтона Стивом Уиткоффом и подготовке к российско-американскому саммиту на Аляске 15 августа. Премьер Армении приветствовал шаги, направленные на урегулирование конфликта на Украине.Также политики затронули актуальные двусторонние вопросы, в частности развитие торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках ЕАЭС.
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили вопросы международной и двусторонней повесток, сообщила пресс-служба Кремля
"Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", — говорится в пресс-релизе.
Российский лидер, в свою очередь, отметил важность достижения устойчивого мира между Ереваном и Баку, и подтвердил готовность России содействовать этому.
Кроме того, Путин рассказал Пашиняну об основных итогах встречи со спецпосланником из Вашингтона Стивом Уиткоффом и подготовке к российско-американскому саммиту на Аляске 15 августа.
Премьер Армении приветствовал шаги, направленные на урегулирование конфликта на Украине.
Также политики затронули актуальные двусторонние вопросы, в частности развитие торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках ЕАЭС.
