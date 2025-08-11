Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Пашинян по телефону обсудили международные контакты - 11.08.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин и Пашинян по телефону обсудили международные контакты
Путин и Пашинян по телефону обсудили международные контакты - 11.08.2025, ПРАЙМ
Путин и Пашинян по телефону обсудили международные контакты
Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили вопросы международной и двусторонней повесток, сообщила пресс-служба Кремля. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T13:46+0300
2025-08-11T13:46+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили вопросы международной и двусторонней повесток, сообщила пресс-служба Кремля."Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", — говорится в пресс-релизе.Российский лидер, в свою очередь, отметил важность достижения устойчивого мира между Ереваном и Баку, и подтвердил готовность России содействовать этому.Кроме того, Путин рассказал Пашиняну об основных итогах встречи со спецпосланником из Вашингтона Стивом Уиткоффом и подготовке к российско-американскому саммиту на Аляске 15 августа. Премьер Армении приветствовал шаги, направленные на урегулирование конфликта на Украине.Также политики затронули актуальные двусторонние вопросы, в частности развитие торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках ЕАЭС.
13:46 11.08.2025
 
Путин и Пашинян по телефону обсудили международные контакты

Путин и Пашинян по телефону обсудили урегулирование на Украине и в Карабахе

© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . POOL/Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с Владимиром Путиным, они обсудили вопросы международной и двусторонней повесток, сообщила пресс-служба Кремля.
"Пашинян подробно проинформировал о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне 8 августа", — говорится в пресс-релизе.
Российский лидер, в свою очередь, отметил важность достижения устойчивого мира между Ереваном и Баку, и подтвердил готовность России содействовать этому.
Кроме того, Путин рассказал Пашиняну об основных итогах встречи со спецпосланником из Вашингтона Стивом Уиткоффом и подготовке к российско-американскому саммиту на Аляске 15 августа.
Премьер Армении приветствовал шаги, направленные на урегулирование конфликта на Украине.
Также политики затронули актуальные двусторонние вопросы, в частности развитие торгово-инвестиционного сотрудничества в рамках ЕАЭС.
