https://1prime.ru/20250811/patrushev-860578454.html

Запад блокирует морские перевозки российских грузов, заявил Патрушев

Запад блокирует морские перевозки российских грузов, заявил Патрушев - 11.08.2025, ПРАЙМ

Запад блокирует морские перевозки российских грузов, заявил Патрушев

Моря становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада, который, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T17:07+0300

2025-08-11T17:07+0300

2025-08-11T17:07+0300

экономика

россия

мировая экономика

запад

рф

николай патрушев

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76731/83/767318381_0:138:1500:982_1920x0_80_0_0_ccfc3c3958a6cff728cb79fc19e2dfb9.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Моря становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада, который, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада. Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сосредоточить усилия на экономической войне, в первую очередь блокировании морских перевозок углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". В целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства ЕС запустил миссию "Балтийский страж", которая в любой момент может быть развернута в блокадную миссию, заявил Патрушев в конце июля на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. Понимая, что именно через северо-запад РФ идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, разворачивается охота за российскими судами и судами третьих стран с российскими грузами, готовятся и проводятся силовые провокации, указал тогда Патрушев.

https://1prime.ru/20250731/patrushev-860165921.html

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, запад, рф, николай патрушев, ес