Запад блокирует морские перевозки российских грузов, заявил Патрушев - 11.08.2025
Запад блокирует морские перевозки российских грузов, заявил Патрушев
2025-08-11T17:07+0300
2025-08-11T17:07+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Моря становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада, который, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада. Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сосредоточить усилия на экономической войне, в первую очередь блокировании морских перевозок углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". В целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства ЕС запустил миссию "Балтийский страж", которая в любой момент может быть развернута в блокадную миссию, заявил Патрушев в конце июля на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. Понимая, что именно через северо-запад РФ идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, разворачивается охота за российскими судами и судами третьих стран с российскими грузами, готовятся и проводятся силовые провокации, указал тогда Патрушев.
17:07 11.08.2025
 
Запад блокирует морские перевозки российских грузов, заявил Патрушев

Патрушев: Запад сосредоточил усилия на блокаде морских перевозок российских грузов

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Моря становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада, который, не сумев победить Россию на поле боя, сосредотачивает усилия на экономической войне, в первую очередь на блокаде морских перевозок, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Морские просторы постепенно становятся едва ли не главной ареной антироссийской политики Запада. Осознав невозможность нанести прямое поражение России на поле боя, западники решили сосредоточить усилия на экономической войне, в первую очередь блокировании морских перевозок углеводородов, удобрений, продовольствия и другого стратегического экспортного сырья", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
В целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства ЕС запустил миссию "Балтийский страж", которая в любой момент может быть развернута в блокадную миссию, заявил Патрушев в конце июля на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии. Понимая, что именно через северо-запад РФ идет основная масса внешнеторгового морского грузооборота, разворачивается охота за российскими судами и судами третьих стран с российскими грузами, готовятся и проводятся силовые провокации, указал тогда Патрушев.
