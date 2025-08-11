Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин дал поручения по модернизации судостроительной промышленности - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/patrushev-860578764.html
Путин дал поручения по модернизации судостроительной промышленности
Путин дал поручения по модернизации судостроительной промышленности - 11.08.2025, ПРАЙМ
Путин дал поручения по модернизации судостроительной промышленности
Президент России Владимир Путин дал поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности РФ, сообщил помощник главы государства,... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T17:12+0300
2025-08-11T17:12+0300
экономика
промышленность
россия
рф
николай патрушев
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8028d4c5a59dc2005d77fd3e0508be46.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности РФ, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев. Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 25 июля предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. Доклад по этому вопросу делал Патрушев. "По итогам совещания главой государства даны поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности. В частности, предусмотрено активное использование отечественных передовых разработок для исключения зависимости от иностранных технологий и комплектующих", - сказал Патрушев.Путин также поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской техники."Также главой государства принято решение сформировать единую долгосрочную программу морских научных экспедиционных исследований и подготовить стратегию обновления научного флота", - добавил Патрушев в интервью "Российской газете".
https://1prime.ru/20250811/patrushev-860578454.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860164710_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9089976803753e3026e44dec27813f98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, рф, николай патрушев, владимир путин
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Николай Патрушев, Владимир Путин
17:12 11.08.2025
 
Путин дал поручения по модернизации судостроительной промышленности

Патрушев: Путин дал поручения по модернизации судостроительной промышленности

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
Президент Владимир Путин встретился с главой Сбербанка Германом Грефом
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности РФ, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев.
Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 25 июля предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. Доклад по этому вопросу делал Патрушев.
"По итогам совещания главой государства даны поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности. В частности, предусмотрено активное использование отечественных передовых разработок для исключения зависимости от иностранных технологий и комплектующих", - сказал Патрушев.
Путин также поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской техники.
"Также главой государства принято решение сформировать единую долгосрочную программу морских научных экспедиционных исследований и подготовить стратегию обновления научного флота", - добавил Патрушев в интервью "Российской газете".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Запад блокирует морские перевозки российских грузов, заявил Патрушев
17:07
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРФНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала