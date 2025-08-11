https://1prime.ru/20250811/patrushev-860578764.html

Путин дал поручения по модернизации судостроительной промышленности

11.08.2025

Путин дал поручения по модернизации судостроительной промышленности

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин дал поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности РФ, сообщил помощник главы государства, председатель Морской коллегии, постоянный член СБ Николай Патрушев. Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 25 июля предложил обсудить повышение эффективности национальной морской политики. Доклад по этому вопросу делал Патрушев. "По итогам совещания главой государства даны поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности. В частности, предусмотрено активное использование отечественных передовых разработок для исключения зависимости от иностранных технологий и комплектующих", - сказал Патрушев.Путин также поручил принять меры по актуализации целей исследований и внедрению их результатов для создания современных образцов морской техники."Также главой государства принято решение сформировать единую долгосрочную программу морских научных экспедиционных исследований и подготовить стратегию обновления научного флота", - добавил Патрушев в интервью "Российской газете".

рф

