Патрушев назвал условия сохранения Россией статуса великой морской державы

Патрушев назвал условия сохранения Россией статуса великой морской державы

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Сохранение за Россией статуса великой морской державы возможно только при высоком уровне межведомственной координации для развития Военно-морского флота, торгового и пассажирского транспорта, морской научно-исследовательской деятельности, а также эффективного освоения морских ресурсов, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев."Россия как одна из ведущих морских держав на планете обязана иметь и последовательно реализовывать свою морскую политику. История показывает, как многие государства, пренебрегавшие морским вектором развития, сходили со сцены, а страны, вовремя обратившие внимание на океаны, становились ведущими в мире", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" в преддверии первой годовщины со дня создания Морской коллегии.Патрушев назвал важнейшей задачей обеспечение обороноспособности и экономического морского потенциала России."Для поддержания морской мощи государства крайне необходимо согласованное развитие Военно-морского флота, торгового и пассажирского транспорта, морской научно-исследовательской деятельности, эффективное освоение морских ресурсов", - добавил он."При этом сохранение за Россией статуса великой морской державы возможно только при высоком уровне межведомственной координации на данном направлении. Первый год работы Морской коллегии подтвердил значимость системного стратегического подхода к развитию морской деятельности на основе долгосрочного планирования, а также объединения усилий всех ведомств и организаций", - отметил Патрушев.За тот год, что работает Морская коллегия, Патрушев лично посетил все объединения ВМФ России, большое число судостроительных заводов, морских и речных портов, а также учебных заведений в разных регионах РФ от Балтики до Тихого океана. По словам Патрушева, каждая такая поездка завершается выработкой мер, направленных на решение задач, возложенных на Морскую коллегию."Порой выяснялось, что для искоренения проблем, с которыми годами не могут справиться судостроительные предприятия, нужна лишь грамотная координация. Например, при реализации гособоронзаказа критически важно, чтобы заказчик в полной мере учитывал финансовое положение заводов-исполнителей и соблюдал платежную дисциплину, а исполнители в свою очередь строго следовали графику выполнения заказов. Недопустимо, когда общегосударственные интересы подменяются ведомственными и корпоративными", - сказал Патрушев.По его словам, отдельное внимание уделяется транспортной инфраструктуре."У морских и речных портов есть огромный нереализованный потенциал, поэтому после каждого посещения принимаем дополнительные меры, направленные на увеличение мощности портов, использование дноуглубительной техники. Кстати, по последнему вопросу уже даны поручения, связанные с созданием необходимой группировки российского дноуглубительного флота с использованием производственных мощностей и компетенций отечественной судостроительной промышленности", - добавил Патрушев."Вообще говоря, порты не должны жить отдельной жизнью, нужно их плотно встраивать в общероссийскую транспортную систему. Поэтому совместно с федеральными и региональными властями и бизнесом прорабатываем создание сети мультимодальных транспортно-логистических центров. Они должны появиться по всей стране и обеспечить интеграцию водного транспорта с железнодорожным и автомобильным, создав равные условия их функционирования", - подчеркнул помощник главы государства.Президент России Владимир Путин 13 августа 2024 года своим указом образовал Морскую коллегию. Ее возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Ключевая задача Морской коллегии - подготовка решений президента РФ в области морской деятельности и организация неукоснительного выполнения решений главы государства в этой сфере.Среди главных задач коллегии - выработка мер, направленных на сохранение за Россией статуса великой морской державы, укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие Военно-Морского Флота, развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации. В Морской коллегии действуют советы по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов в Арктике, по развитию и обеспечению морской деятельности России, а также научно-экспертный совет.

