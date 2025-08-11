https://1prime.ru/20250811/pensiya-860559709.html

В Госдуме рассказали, кого ждет перерасчет пенсии в сентябре

В Госдуме рассказали, кого ждет перерасчет пенсии в сентябре - 11.08.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассказали, кого ждет перерасчет пенсии в сентябре

Перерасчёт пенсии в сентябре ждёт пенсионеров, которым в августе исполнилось 80 лет, была установлена I группа инвалидности или тех, кто прекратил трудовую... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T11:11+0300

2025-08-11T11:11+0300

2025-08-11T11:11+0300

экономика

госдума

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_24b5c562d2bbd4d87ddf906f7fb0d07a.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Перерасчёт пенсии в сентябре ждёт пенсионеров, которым в августе исполнилось 80 лет, была установлена I группа инвалидности или тех, кто прекратил трудовую деятельность, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ( "Единая Россия"). "Правило одно: перерасчёт запускается с первого числа месяца, следующего за тем, когда возникло основание по закону и попало в систему. Значит, ориентир — события августа. Если в августе исполнилось 80 лет, с сентября фиксированная часть страховой пенсии идёт в двойном размере: при базовых 8 907,70 рублях это 17 815,40 рубля только по этой составляющей. Если оформлён уход, добавляется ежемесячная надбавка: 1 314 рублей к страховой пенсии или 1 377 рублей к государственной — с того же месяца, что и право на уход", - сказал Говырин. По его словам, если в августе установлена I группа инвалидности, с сентября действует двойная фиксированная часть по страховой пенсии, а при наличии иждивенцев добавляется сумма за каждого нетрудоспособного члена семьи — 2 969,23 рубля, но не более чем за троих. Депутат отметил, что основание подтверждается записями медико‑социальной экспертизы и сведениями органов ЗАГС или образовательных учреждений для очников до 23 лет. "Тем, кто прекратил работу в августе, с сентября начисляется полный размер страховой пенсии с учётом всех пропущенных индексаций прошлых лет. Право возникает с сентября, а сами деньги могут дойти позже из‑за технологических сроков обработки, однако перерасчёт фиксируется с начала месяца, следующего за увольнением", - подчеркнул парламентарий. Он добавил, что есть и другие поводы для прибавки, если они оформлены в августе: подтверждённый "северный" стаж (применение районного коэффициента и повышений к фиксированной части), право на "сельскую" надбавку за 30 лет работы в агросфере у неработающих (+25% к фиксированной части), назначение социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера при изменении доходов семьи или переходе на иной региональный стандарт. По словам Говырина, во всех случаях действует общий принцип: событие признано и внесено в базы — перерасчёт включается с 1 сентября. "Если ни одно из перечисленных условий в августе не наступало и не подтверждалось документально, оснований для увеличения с 1 сентября нет. Для тех, у кого основания были, рост появится в выплатном деле автоматически, а суммы зависят от конкретного набора прав: возраста, группы инвалидности, наличия иждивенцев, стажа и региональных коэффициентов", - заключил депутат.

https://1prime.ru/20250802/pensiya--860237928.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, единая россия