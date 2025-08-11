https://1prime.ru/20250811/penza-860546954.html

В аэропорту Пензы отменили план "Ковер"

экономика

бизнес

россия

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. План "Ковер" в аэропорту Пензы отменен, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "План "Ковёр" в аэропорту города Пензы отменён. Временный запрет на использование воздушного пространства над Пензенской областью снят", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

2025

бизнес, россия