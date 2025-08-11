https://1prime.ru/20250811/peregovory-860562839.html
В Госдуме сделали заявление о предстоящих переговорах на Аляске
В Госдуме сделали заявление о предстоящих переговорах на Аляске
2025-08-11T12:06+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Предстоящие переговоры на Аляске могут выйти за рамки украинской повестки и затронуть более глобальные вопросы экономического сотрудничества России и США в Арктике, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин в четверг отметил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко.
"Предстоящая встреча на Аляске, несмотря на то что основной темой в повестке заявлен украинский вопрос, способна стать точкой, где параллельно будут подняты гораздо более глобальные вопросы, затрагивающие долгосрочные интересы обеих стран в Арктике. На протяжении последних лет двусторонние отношения находились в состоянии фактической паузы, и накопившиеся вопросы требуют обсуждения на высшем уровне. Речь идёт о создании совместных экономических механизмов для освоения арктических маршрутов, организации долгосрочных инвестиционных программ в портовую и транспортную инфраструктуру, расширения логистических мощностей и увеличения грузопотока, что способно дать новый импульс торговле между двумя странами", - сказал Гаврилов.
Он отметил, что важное место в предстоящих переговорах занимает развитие торговых и транспортных коридоров, в том числе возможностей Северного морского пути, а также модернизация портовой и навигационной инфраструктуры.
"В этой связи в повестку могут быть включены и более амбициозные проекты, которые ранее существовали лишь на уровне концепций. Среди них — идеи строительства транспортного перехода через Берингов пролив, которые в советское время прорабатывались в различных вариантах, включая дамбу, мост или тоннель", - сказал Гаврилов.
Глава комитета Госдумы подчеркнул, что реализация подобных проектов на основе ГЧП открыла бы новые возможности для освоения природных ресурсов, развития экспорта и проведения совместных научно-технических инициатив.
"Символом такого взаимодействия мог бы стать флагманский инфраструктурный переход между Россией и США, способный стать элементом более широкой системы международного сотрудничества в арктическом и тихоокеанском пространствах, с учётом интересов не только двух стран, но и государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - считает Гаврилов.
Также он сообщил, что на фоне замороженных российский активов в США теоретически могла бы обсуждаться тема использования этих средств для софинансирования инфраструктурных инициатив, что позволило бы и придать импульс восстановлению экономических связей, и привлечь частный капитал для реализации значимых проектов.
