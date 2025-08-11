https://1prime.ru/20250811/plany-860573654.html

Эксперт оценил шансы ЕС повлиять на саммит Путина и Трампа

Эксперт оценил шансы ЕС повлиять на саммит Путина и Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы ЕС повлиять на саммит Путина и Трампа

Страны ЕС не смогут повлиять на ход событий вокруг саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, они не играют значимой роли в... | 11.08.2025, ПРАЙМ

ГААГА, 11 авг - ПРАЙМ. Страны ЕС не смогут повлиять на ход событий вокруг саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, они не играют значимой роли в украинском урегулировании, заявил РИА Новости нидерландский эксперт в области международных отношений, бывший профессор Университета Сассекса Кейс ван дер Пейл. Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз поставил своей целью добиться участия Владимира Зеленского во встрече Путина и Трампа на Аляске. Как отмечалось, ЕС будет разрабатывать стратегию, с помощью которой он сможет "повлиять на исход саммита на Аляске издалека". "ЕС больше не функционирует как независимое образование, за исключением некоторых стран Восточной Европы. Я не думаю, что страны ЕС играют какую-либо значимую роль в данный момент. У всех свои проблемы. Франция - банкрот, Италия - банкрот, Германия стремительно теряет свой экономический вес, а остальные не в силах повлиять на ход событий. И я не думаю, что Трамп мог бы быть сильно впечатлён какими-либо действиями европейцев", - считает ван дер Пейл. По его словам, опасаться в ходе саммита можно провокаций со стороны фашистов на Украине и британских спецслужб. "В целом, страны континентальной Европы больше не играют никакой роли. В то же время, создается впечатление, что народы Восточной Европы, может быть, за исключением Польши, больше не заинтересованы в разжигании украинского конфликта", - резюмировал эксперт.

