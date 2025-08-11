Bloomberg: американские потребители будут платить за пошлины Трампа

https://1prime.ru/20250811/poshliny-860567656.html

экономика

сша

дональд трамп

пошлины

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Гражданам США придется покрывать издержки от пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, говорится в материале агентства Bloomberg.Согласно данным американской инвестиционной компании Goldman Sachs Group, частный бизнес Соединенных Штатов взял на себя 64% издержек, возникших из-за пошлин.Тем не менее, в июне потребители уже оплачивали 22% издержек, к концу года их доля может вырасти до 67%. Эксперты прогнозируют, что пошлины приведут к росту цен Базовый индекс потребительских расходов (ключевой показатель инфляции) может достичь 3,2% в годовом выражении, без учета тарифов он составил бы лишь 2,4%.Аналитики также предупредили, если политика продолжится, рост цен для американцев станет еще более ощутимым.

