Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Bloomberg: американские потребители будут платить за пошлины Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/poshliny-860567656.html
Bloomberg: американские потребители будут платить за пошлины Трампа
Bloomberg: американские потребители будут платить за пошлины Трампа - 11.08.2025, ПРАЙМ
Bloomberg: американские потребители будут платить за пошлины Трампа
Гражданам США придется покрывать издержки от пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, говорится в материале агентства Bloomberg. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T14:06+0300
2025-08-11T14:06+0300
экономика
сша
дональд трамп
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Гражданам США придется покрывать издержки от пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, говорится в материале агентства Bloomberg.Согласно данным американской инвестиционной компании Goldman Sachs Group, частный бизнес Соединенных Штатов взял на себя 64% издержек, возникших из-за пошлин.Тем не менее, в июне потребители уже оплачивали 22% издержек, к концу года их доля может вырасти до 67%. Эксперты прогнозируют, что пошлины приведут к росту цен Базовый индекс потребительских расходов (ключевой показатель инфляции) может достичь 3,2% в годовом выражении, без учета тарифов он составил бы лишь 2,4%.Аналитики также предупредили, если политика продолжится, рост цен для американцев станет еще более ощутимым.
https://1prime.ru/20250809/brazil-860519339.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, пошлины
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины
14:06 11.08.2025
 
Bloomberg: американские потребители будут платить за пошлины Трампа

Bloomberg: расходы американцев вырастут на фоне пошлин Трампа

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Гражданам США придется покрывать издержки от пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, говорится в материале агентства Bloomberg.
Согласно данным американской инвестиционной компании Goldman Sachs Group, частный бизнес Соединенных Штатов взял на себя 64% издержек, возникших из-за пошлин.
Тем не менее, в июне потребители уже оплачивали 22% издержек, к концу года их доля может вырасти до 67%. Эксперты прогнозируют, что пошлины приведут к росту цен Базовый индекс потребительских расходов (ключевой показатель инфляции) может достичь 3,2% в годовом выражении, без учета тарифов он составил бы лишь 2,4%.
Аналитики также предупредили, если политика продолжится, рост цен для американцев станет еще более ощутимым.
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2025
Бразилия опасается введения дополнительных пошлин США, пишут СМИ
9 августа, 21:20
 
ЭкономикаСШАДональд Трамппошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала