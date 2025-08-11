https://1prime.ru/20250811/postavka-860547252.html
Поставки смартфонов из США в ЕС в июне снизились на четверть
Поставки смартфонов из США в ЕС в июне снизились на четверть
2025-08-11T05:46+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Поставки американских смартфонов в Евросоюз в июне этого года снизились на четверть в годовом выражении, при этом самым сильным падением среди крупных покупателей отметились Германия и Франция, выяснило РИА Новости, изучив данные американской статслужбы.
Всего за июнь Штаты экспортировали в ЕС смартфонов на 17,3 миллиона долларов. В годовом выражении объемы поставок снизились на 26%, а вот в месячном выросли на 15%. При этом за первое полугодие из США в ЕС приехало мобильных телефонов на треть меньше, чем год назад - 100,5 миллиона долларов.
Наибольшим спросом в июне среди членов ЕС американские телефоны пользовались в Нидерландах - за июнь их туда приехало на 11,3 миллиона долларов. Также в пятерку основных покупателей вошли Франция (2,1 миллиона), Чехия (1,3 миллиона), Испания (1,1 миллиона) и Германия (508 тысяч).
В мире в целом больше всего смартфоны у США закупали Гонконг (228,3 миллиона долларов), Парагвай (196,9 миллиона), Канада (140,3 миллиона), ОАЭ (124,6 миллиона) и Мексика (61,5 миллиона).
Сильнее всего импорт американских "мобильников" среди главных импортеров из ЕС за год нарастили Нидерланды - на 25%, а снизили Германия (в три раза), Франция (2,5 раза), Чехия (в 2,3 раза), Испания (-24%). А в мире, среди крупных покупателей, импорт заметнее всего вырос в Перу - в 18,3 раза, Парагвае - в 2,8 раза, Мексике - в 2,3 раза, ОАЭ и Аргентине - в 1,8 раза.
