В Госдуме предложили досрочно выдавать водительские права с 16 лет

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Антон Ткачев направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением ввести возможность досрочного получения водительских прав с 16 лет для социально активных и успешных подростков, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что установленный возрастной порог соответствует международной практике, однако в современных социально-экономических условиях есть основания для гибкого подхода, при котором право досрочного получения водительских прав могло бы предоставляться тем подросткам, кто уже проявил высокий уровень ответственности, самодисциплины и социальной активности, подтверждённый значительными достижениями в учёбе, спорте или предпринимательстве. "В этой связи считаем целесообразным рассмотреть возможность внедрения правового механизма, согласно которому выдача водительского удостоверения с 16 лет станет возможной при выполнении особых условий, связанных с личными достижениями граждан", - сказано в документе. Также подчеркивается, что реализация указанной инициативы позволит поддержать активность молодых целеустремленных граждан, обеспечив при этом необходимый уровень безопасности на дорогах через обязательное прохождение полного курса обучения в автошколе, сдачу экзаменов и, при необходимости, дополнительные психологические тесты на готовность к управлению. "Прошу вас, уважаемый Владимир Александрович, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае вашей поддержки, поручить профильным органам исполнительной власти совместно с экспертным сообществом проработать критерии и порядок предоставления права на досрочное получение водительских прав в возрасте 16 лет при наличии подтверждённых достижений", - написано в документе.

