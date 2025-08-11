https://1prime.ru/20250811/pravitelstvo-860569145.html
Кабмин утвердил план мероприятий Стратегии пространственного развития РФ
2025-08-11T14:22+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план мероприятий Стратегии пространственного развития России до 2030 года, он включает около 50 мероприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Стратегия пространственного развития была принята в конце 2024 года. Она нацелена на создание в российских регионах равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни. "Утвержден план для своевременного выполнения всех ее инициатив. Он направлен на достижение национальных целей и содержит около полусотни мероприятий", - сообщил Мишустин. В план включены приоритеты пространственного развития и повышение эффективности использования инфраструктуры и комплекс мер по совершенствованию подходов к территориальному планированию, развитию регионов, в первую очередь геостратегических – Дальнего Востока и Арктики, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области – и опорных пунктов. Михаил Мишустин поручил вице-премьерам и министерствам следить за соблюдением сроков выполнения плана, отметив, что четкая и скоординированная работа позволит обеспечить сбалансированный экономический рост территорий и улучшить качество жизни в городах и селах.
