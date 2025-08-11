Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин утвердил план мероприятий Стратегии пространственного развития РФ - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250811/pravitelstvo-860569145.html
Кабмин утвердил план мероприятий Стратегии пространственного развития РФ
Кабмин утвердил план мероприятий Стратегии пространственного развития РФ - 11.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин утвердил план мероприятий Стратегии пространственного развития РФ
Правительство РФ утвердило план мероприятий Стратегии пространственного развития России до 2030 года, он включает около 50 мероприятий, сообщил премьер-министр... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T14:22+0300
2025-08-11T14:22+0300
политика
россия
дальний восток
арктика
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860568978_0:80:2921:1723_1920x0_80_0_0_8421b43d119e400069bd2c8d23830c57.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план мероприятий Стратегии пространственного развития России до 2030 года, он включает около 50 мероприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Стратегия пространственного развития была принята в конце 2024 года. Она нацелена на создание в российских регионах равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни. "Утвержден план для своевременного выполнения всех ее инициатив. Он направлен на достижение национальных целей и содержит около полусотни мероприятий", - сообщил Мишустин. В план включены приоритеты пространственного развития и повышение эффективности использования инфраструктуры и комплекс мер по совершенствованию подходов к территориальному планированию, развитию регионов, в первую очередь геостратегических – Дальнего Востока и Арктики, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области – и опорных пунктов. Михаил Мишустин поручил вице-премьерам и министерствам следить за соблюдением сроков выполнения плана, отметив, что четкая и скоординированная работа позволит обеспечить сбалансированный экономический рост территорий и улучшить качество жизни в городах и селах.
https://1prime.ru/20250808/pravitelstvo-860460251.html
дальний восток
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860568978_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_0cb578fee89f15b52cc3f6e9f2187174.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дальний восток, арктика, михаил мишустин
Политика, РОССИЯ, Дальний Восток, АРКТИКА, Михаил Мишустин
14:22 11.08.2025
 
Кабмин утвердил план мероприятий Стратегии пространственного развития РФ

Правительство утвердило план мероприятий Стратегии пространственного развития РФ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план мероприятий Стратегии пространственного развития России до 2030 года, он включает около 50 мероприятий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Стратегия пространственного развития была принята в конце 2024 года. Она нацелена на создание в российских регионах равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни.
"Утвержден план для своевременного выполнения всех ее инициатив. Он направлен на достижение национальных целей и содержит около полусотни мероприятий", - сообщил Мишустин.
В план включены приоритеты пространственного развития и повышение эффективности использования инфраструктуры и комплекс мер по совершенствованию подходов к территориальному планированию, развитию регионов, в первую очередь геостратегических – Дальнего Востока и Арктики, Северного Кавказа, Крыма и Калининградской области – и опорных пунктов.
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам и министерствам следить за соблюдением сроков выполнения плана, отметив, что четкая и скоординированная работа позволит обеспечить сбалансированный экономический рост территорий и улучшить качество жизни в городах и селах.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2025
Правительство расширило возможности участия производителей РФ в госзакупках
8 августа, 11:04
 
ПолитикаРОССИЯДальний ВостокАРКТИКАМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала