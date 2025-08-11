https://1prime.ru/20250811/provokatsiya-860577011.html

В Киеве допустили кровавую провокацию для срыва саммита России и США

В Киеве допустили кровавую провокацию для срыва саммита России и США - 11.08.2025, ПРАЙМ

В Киеве допустили кровавую провокацию для срыва саммита России и США

Власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия-США на Аляске. Об этом в беседе с изданием РИА... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T16:39+0300

2025-08-11T16:39+0300

2025-08-11T16:39+0300

политика

общество

украина

аляска

владимир зеленский

владимир путин

дональд трамп

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859691691_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e17c358a3c95e9752945351a661e9b92.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Власти Украины по совету европейских политиков могут пойти на кровавую провокацию для срыва саммита Россия-США на Аляске. Об этом в беседе с изданием РИА Новости сообщил участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. "(От представителей США – ред.) уже прозвучало, что придется Зеленскому пойти на какие-то уступки территориальные, что-то подписать... В то же время европейцы и Киев говорят, что никаких уступок территориальных, плюс нужны гарантии в будущем, что Украина будет в НАТО. А это перечеркивает все, о чем договариваются Москва и Вашингтон. А это означает, что мы должны посмотреть внимательно, а где сейчас находится "коллективный Борис Джонсон". То есть, если по классике, то надо ожидать какую-то провокацию. "Бучу-2", чтобы не допустить этой встречи, а тем более, чтобы она была результативной", - отметил собеседник агентства.По словам Олейника, представителей Западной Европы специально не приглашают на Аляску именно потому, что они представляют партию войны и не хотят мира на Украине.Он также заметил, что, по сообщениям украинской прессы, Зеленский провел некое совещание с председателем СБУ Василием Малюком и руководителем главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым*."О чем они говорили? Пока никто не знает. Но им надо что-то масштабное, чтобы было много крови. Или применение химического оружия. Или, например, чтобы кто-то атаковал ту же ядерную станцию. Чтобы привлекло внимание всех, и чтобы европейцы подхватили эту тему и начали обвинять Россию: мол, с кем вы хотите договориться", - сообщил он.*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

https://1prime.ru/20250811/plany-860573654.html

украина

аляска

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, аляска, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, нато