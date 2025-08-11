https://1prime.ru/20250811/putin-860567323.html
Путин провел встречу с губернатором Омской области
Путин провел встречу с губернатором Омской области - 11.08.2025, ПРАЙМ
Путин провел встречу с губернатором Омской области
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T13:54+0300
2025-08-11T13:54+0300
2025-08-11T14:08+0300
политика
общество
россия
омская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/79/841597943_0:49:3035:1756_1920x0_80_0_0_b2af2833dc0f8f8e0b17e056e5703e80.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности губернатора. Они тогда обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.Глава государства назвал приличным рост зарплат в Омской области."Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил глава региона, добавив, что здесь "есть чем ответить"."Но все-таки рост приличный - 17,8 процента", - оценил Путин показатели региона.Российский лидер также отметил рост инвестиций и промышленного производства в регионе.
https://1prime.ru/20250811/tramp-860559530.html
омская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84159/79/841597943_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_a99e6aecc8254eb8504b4299765b5d10.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, омская область, владимир путин
Политика, Общество , РОССИЯ, Омская область, Владимир Путин
Путин провел встречу с губернатором Омской области
Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности губернатора. Они тогда обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.
Глава государства назвал приличным рост зарплат в Омской области.
"Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил глава региона, добавив, что здесь "есть чем ответить".
"Но все-таки рост приличный - 17,8 процента", - оценил Путин показатели региона.
Российский лидер также отметил рост инвестиций и промышленного производства в регионе.
Эксперт рассказал о давлении Европы на Трампа перед встречей с Путиным