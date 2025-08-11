Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел встречу с губернатором Омской области
Путин провел встречу с губернатором Омской области
Путин провел встречу с губернатором Омской области
Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. | 11.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности губернатора. Они тогда обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.Глава государства назвал приличным рост зарплат в Омской области."Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил глава региона, добавив, что здесь "есть чем ответить"."Но все-таки рост приличный - 17,8 процента", - оценил Путин показатели региона.Российский лидер также отметил рост инвестиций и промышленного производства в регионе.
13:54 11.08.2025 (обновлено: 14:08 11.08.2025)
 
Путин провел встречу с губернатором Омской области

Путин встретился с губернатором Омской области Хоценко

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и врио губернатор Омской области В. Хоценко
Встреча президента РФ В. Путина и врио губернатор Омской области В. Хоценко - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности губернатора. Они тогда обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.
Глава государства назвал приличным рост зарплат в Омской области.
"Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил глава региона, добавив, что здесь "есть чем ответить".
"Но все-таки рост приличный - 17,8 процента", - оценил Путин показатели региона.
Российский лидер также отметил рост инвестиций и промышленного производства в регионе.
