Путин провел встречу с губернатором Омской области

2025-08-11T13:54+0300

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Предыдущая рабочая встреча президента с Хоценко состоялась в Кремле в августе 2023 года, когда тот был временно исполняющим обязанности губернатора. Они тогда обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе.Глава государства назвал приличным рост зарплат в Омской области."Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области", - отметил глава региона, добавив, что здесь "есть чем ответить"."Но все-таки рост приличный - 17,8 процента", - оценил Путин показатели региона.Российский лидер также отметил рост инвестиций и промышленного производства в регионе.

