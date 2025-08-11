Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Радио "Судного дня" передало сообщения перед встречей Путина и Трампа - 11.08.2025
Радио "Судного дня" передало сообщения перед встречей Путина и Трампа
Радио "Судного дня" передало сообщения перед встречей Путина и Трампа
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как станция "Судного дня", в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выпустила в эфир пять новых сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность данной радиостанции.В частности, в 11:07 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 04290 счесолуб 1905 2257".Также, в сообщении от 12:32 упоминалось слово "дружность".Кроме того, радиостанция передала слова "кернер", "рюшный" и "джиночили".Радиостанция УВБ-76, созданная в 1970-х годах, является военной радиостанцией, транслирующей преимущественно короткий жужжащий сигнал, за что её иногда называют "жужжалкой". Её также называют станцией "Судного дня", так как существует версия, что она была создана как часть системы "Мёртвая рука".
14:46 11.08.2025 (обновлено: 14:47 11.08.2025)
 
Радио "Судного дня" передало сообщения перед встречей Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76 передала загадочные сообщения перед встречей Путина и Трампа

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Радиостанция УВБ-76, также известная как станция "Судного дня", в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, выпустила в эфир пять новых сообщений. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность данной радиостанции.
В частности, в 11:07 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 04290 счесолуб 1905 2257".
Также, в сообщении от 12:32 упоминалось слово "дружность".
Кроме того, радиостанция передала слова "кернер", "рюшный" и "джиночили".
Радиостанция УВБ-76, созданная в 1970-х годах, является военной радиостанцией, транслирующей преимущественно короткий жужжащий сигнал, за что её иногда называют "жужжалкой". Её также называют станцией "Судного дня", так как существует версия, что она была создана как часть системы "Мёртвая рука".
