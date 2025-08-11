https://1prime.ru/20250811/rosreestr--860565165.html

В России удвоилось число запретов на сделки с жильем без личного участия

В России удвоилось число запретов на сделки с жильем без личного участия - 11.08.2025, ПРАЙМ

В России удвоилось число запретов на сделки с жильем без личного участия

Росреестр в январе-июне 2025 года получил свыше 738 тысяч заявлений о запрете регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия, что в 2,3 раза превышает... | 11.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-11T12:52+0300

2025-08-11T12:52+0300

2025-08-11T12:52+0300

экономика

недвижимость

бизнес

общество

росреестр

https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Росреестр в январе-июне 2025 года получил свыше 738 тысяч заявлений о запрете регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия, что в 2,3 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ведомства. "Активная динамика свидетельствует о том, что все больше граждан предпринимают меры для защиты своей собственности. После внесения такой записи в ЕГРН все заявления, поданные в отношении объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его нотариально доверенного лица, будут возвращаться без рассмотрения", - цитирует пресс-служба замруководителя Росреестра Татьяну Громову. Услуга действует с 2013 года, подать соответствующее заявление можно онлайн посредством официального сайта Росреестра, на Госуслугах или лично при обращении в МФЦ. Ранее старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов заявил РИА Недвижимость, что сейчас на рынке жилья в России наблюдается эпидемия мошенничеств.

https://1prime.ru/20250807/ipoteka-860419833.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, общество , росреестр