Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России удвоилось число запретов на сделки с жильем без личного участия - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/rosreestr--860565165.html
В России удвоилось число запретов на сделки с жильем без личного участия
В России удвоилось число запретов на сделки с жильем без личного участия - 11.08.2025, ПРАЙМ
В России удвоилось число запретов на сделки с жильем без личного участия
Росреестр в январе-июне 2025 года получил свыше 738 тысяч заявлений о запрете регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия, что в 2,3 раза превышает... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T12:52+0300
2025-08-11T12:52+0300
экономика
недвижимость
бизнес
общество
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Росреестр в январе-июне 2025 года получил свыше 738 тысяч заявлений о запрете регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия, что в 2,3 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ведомства. "Активная динамика свидетельствует о том, что все больше граждан предпринимают меры для защиты своей собственности. После внесения такой записи в ЕГРН все заявления, поданные в отношении объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его нотариально доверенного лица, будут возвращаться без рассмотрения", - цитирует пресс-служба замруководителя Росреестра Татьяну Громову. Услуга действует с 2013 года, подать соответствующее заявление можно онлайн посредством официального сайта Росреестра, на Госуслугах или лично при обращении в МФЦ. Ранее старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов заявил РИА Недвижимость, что сейчас на рынке жилья в России наблюдается эпидемия мошенничеств.
https://1prime.ru/20250807/ipoteka-860419833.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83419/75/834197538_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_28a0439069bf6064c7fb6f706c8948b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, общество , росреестр
Экономика, Недвижимость, Бизнес, Общество , Росреестр
12:52 11.08.2025
 
В России удвоилось число запретов на сделки с жильем без личного участия

Росреестр: число заявлений о запрете сделок с недвижимостью выросло в 2,3 раза

© Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве
© Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Росреестр в январе-июне 2025 года получил свыше 738 тысяч заявлений о запрете регистрацию сделок с недвижимостью без личного участия, что в 2,3 раза превышает результат аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении ведомства.
"Активная динамика свидетельствует о том, что все больше граждан предпринимают меры для защиты своей собственности. После внесения такой записи в ЕГРН все заявления, поданные в отношении объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его нотариально доверенного лица, будут возвращаться без рассмотрения", - цитирует пресс-служба замруководителя Росреестра Татьяну Громову.
Услуга действует с 2013 года, подать соответствующее заявление можно онлайн посредством официального сайта Росреестра, на Госуслугах или лично при обращении в МФЦ.
Ранее старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов заявил РИА Недвижимость, что сейчас на рынке жилья в России наблюдается эпидемия мошенничеств.
Денежные купюры и домик - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
В России удвоился объем просроченной ипотеки
7 августа, 11:48
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесОбществоРосреестр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала