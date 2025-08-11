Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России начался период активного цветения амброзии - 11.08.2025
В России начался период активного цветения амброзии
В России начался период активного цветения амброзии - 11.08.2025, ПРАЙМ
В России начался период активного цветения амброзии
Активный период цветения амброзии - одного из самых опасных карантинных сорных аллергенных растений - начался на территории России, сообщает Россельхознадзор. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T16:30+0300
2025-08-11T16:30+0300
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Активный период цветения амброзии - одного из самых опасных карантинных сорных аллергенных растений - начался на территории России, сообщает Россельхознадзор. "На территории России начинается активный период цветения одного из самых опасных карантинных сорных растений - амброзии. Она наносит вред здоровью людей, вызывая тяжелые аллергические заболевания, и сельскому хозяйству, подавляя культурные растения и иссушая почву, тем самым снижая ее плодородие", - говорится в сообщении службы. Уточняется, что пыльца амброзии вызывает слезотечение, ухудшает зрение, повышает температуру тела, приводит к резкому воспалению слизистых оболочек верхних дыхательных путей и приступам астмы. Также в сообщении добавляется, что амброзия наносит вред культурным растениям. Из-за развитой надземной массы и корневой системы она потребляет большое количество воды и снижает плодородие почвы. Сильнее всего страдают зерновые, зернобобовые, гречиха и пропашные, особенно подсолнечник. Также ухудшается качество сена из-за горьких эфирных масел в листьях сорняка. Отмечается, что эффективными методами борьбы являются скашивание и вырывание с корнем. При этом скашивание эффективно, только когда появляются бутоны - в период вегетации амброзия даст только новые побеги. "Один хорошо развитый куст может давать по 30-40 тысяч, а отдельные экземпляры - до 150 тысяч семянок. Всхожесть семян сохраняется на протяжении 40 лет", - рассказало ведомство. Для населения сорняк особенно опасен с конца июля и до середины сентября. Россельхознадзор предупреждает, что согласно федеральному закону от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ "О карантине растений" ответственность за уничтожение карантинных объектов лежит на гражданах и юридических лицах, которые имеют в собственности подкарантинные объекты. Об обнаружении очагов распространения карантинных объектов, в том числе амброзии, необходимо извещать территориальное управление Россельхознадзора в регионе нахождения.
16:30 11.08.2025
 
В России начался период активного цветения амброзии

Россельхознадзор: в России начался период активного цветения амброзии

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Активный период цветения амброзии - одного из самых опасных карантинных сорных аллергенных растений - начался на территории России, сообщает Россельхознадзор.
"На территории России начинается активный период цветения одного из самых опасных карантинных сорных растений - амброзии. Она наносит вред здоровью людей, вызывая тяжелые аллергические заболевания, и сельскому хозяйству, подавляя культурные растения и иссушая почву, тем самым снижая ее плодородие", - говорится в сообщении службы.
Уточняется, что пыльца амброзии вызывает слезотечение, ухудшает зрение, повышает температуру тела, приводит к резкому воспалению слизистых оболочек верхних дыхательных путей и приступам астмы.
Также в сообщении добавляется, что амброзия наносит вред культурным растениям. Из-за развитой надземной массы и корневой системы она потребляет большое количество воды и снижает плодородие почвы. Сильнее всего страдают зерновые, зернобобовые, гречиха и пропашные, особенно подсолнечник. Также ухудшается качество сена из-за горьких эфирных масел в листьях сорняка.
Отмечается, что эффективными методами борьбы являются скашивание и вырывание с корнем. При этом скашивание эффективно, только когда появляются бутоны - в период вегетации амброзия даст только новые побеги.
"Один хорошо развитый куст может давать по 30-40 тысяч, а отдельные экземпляры - до 150 тысяч семянок. Всхожесть семян сохраняется на протяжении 40 лет", - рассказало ведомство. Для населения сорняк особенно опасен с конца июля и до середины сентября.
Россельхознадзор предупреждает, что согласно федеральному закону от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ "О карантине растений" ответственность за уничтожение карантинных объектов лежит на гражданах и юридических лицах, которые имеют в собственности подкарантинные объекты. Об обнаружении очагов распространения карантинных объектов, в том числе амброзии, необходимо извещать территориальное управление Россельхознадзора в регионе нахождения.
Сельское хозяйство
 
 
Заголовок открываемого материала