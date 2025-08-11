https://1prime.ru/20250811/rossija-860546098.html
В России запустят разделительное производство редкоземельных металлов
В России запустят разделительное производство редкоземельных металлов - 11.08.2025, ПРАЙМ
В России запустят разделительное производство редкоземельных металлов
Запуск разделительного производства редкоземельных металлов (РЗМ) на базе Соликамского магниевого завода ожидается в 2028 году, рассказали РИА Новости в... | 11.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 авг – ПРАЙМ. Запуск разделительного производства редкоземельных металлов (РЗМ) на базе Соликамского магниевого завода ожидается в 2028 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ.
"На базе ОАО "Соликамский магниевый завод" прорабатывается создание разделительного производства РЗМ с мощностью 2500 тонн индивидуальных оксидов РЗМ. Запуск производства запланирован на 2028 год. С инвестором обсуждаются варианты государственной поддержки по общесистемным инструментам", — сообщили в министерстве.
В Минпромторге РФ отметили, что создание промышленного разделительного производства является важнейшим этапом для воссоздания полной цепочки производства индивидуальных оксидов и металлов РЗМ.
"Такой участок уже функционирует у ООО "Лаборатория инновационных технологии", ГК "Скайград" (город Королев) и производит до 100 тонн разделенных РЗМ (преимущественно металлы легкой группы – лантан, церий и неодим) из карбонатов РЗМ, произведенного ОАО "Соликамский магниевый завод", — отметили в Минпромторге.
В конце февраля Минпромторг РФ сообщал, что подготовка к запуску крупнейших инвестиционных проектов по редкоземельным металлам уже ведется в Мурманской области, Иркутской области, Якутии и других регионах. Сегодня в России уже разрабатываются 24 ключевые производственные цепочки по редкоземельным металлам и их соединениям. Строятся предприятия полного цикла - от добычи сырья до выпуска высокотехнологичной продукции.
Редкоземельные металлы - ключевые компоненты для современной электроники, используются во многих высокотехнологичных отраслях. Россия обладает одними из самых больших запасов РЗМ в мире, но их добыча почти не ведется, поскольку это капитало- и трудоемкий процесс. Президент Владимир Путин в феврале указал, что к 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов для развития экономики и ОПК.
В июля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отмечал, что производство редкоземельных металлов в России планируется нарастить в семь раз к 2030 году.
