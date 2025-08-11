Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Маржа розничной торговли бензином в России стала отрицательной - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250811/rossija-860546577.html
Маржа розничной торговли бензином в России стала отрицательной
Маржа розничной торговли бензином в России стала отрицательной - 11.08.2025, ПРАЙМ
Маржа розничной торговли бензином в России стала отрицательной
Маржа розничной торговли бензином в России из-за высоких отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) стала отрицательной: на начало августа средняя по... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T04:43+0300
2025-08-11T04:43+0300
энергетика
бизнес
россия
рф
нпз
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860546577.jpg?1754876601
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Маржа розничной торговли бензином в России из-за высоких отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) стала отрицательной: на начало августа средняя по стране чистая маржа составляет -1,1 рубля за литр для марки Аи-92 и -1,4 рубля за литр для Аи-95, следует из расчетов исследовательской группы "Петромаркет" (есть в распоряжении РИА Новости). "По состоянию на 1 августа средняя по стране чистая маржа торговли автобензином на АЗС составляет -1,1 рубля за литр для Аи-92 и -1,4 рубля за литр для Аи-95", - поделились в "Петромаркете". При этом маржа розничной торговли дизельным топливом находится в положительной зоне и составляет 8,1 рубля за литр. "Причина, по которой АЗС генерируют убытки при торговле бензином - высокие отпускные цены НПЗ на продукт, от которых зависит стоимость топлива, закупаемого АЗС для реализации", - считают аналитики исследовательской группы. Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. Цена на марку Аи-95 в начале августа обновила исторический максимум, державшийся с 7 сентября 2023 года. Бензин Аи-92 на Петербургской бирже 8 августа подорожал на 0,41% - до 68 599 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,8%, до 80 206 рублей. Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. По данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 4 августа по сравнению с началом года выросли на 4,9%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,37%. Минэнерго РФ ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен. Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, нпз, росстат
Энергетика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, НПЗ, Росстат
04:43 11.08.2025
 
Маржа розничной торговли бензином в России стала отрицательной

"Петромаркет": маржа розничной торговли бензином в России стала отрицательной

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Маржа розничной торговли бензином в России из-за высоких отпускных цен нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) стала отрицательной: на начало августа средняя по стране чистая маржа составляет -1,1 рубля за литр для марки Аи-92 и -1,4 рубля за литр для Аи-95, следует из расчетов исследовательской группы "Петромаркет" (есть в распоряжении РИА Новости).
"По состоянию на 1 августа средняя по стране чистая маржа торговли автобензином на АЗС составляет -1,1 рубля за литр для Аи-92 и -1,4 рубля за литр для Аи-95", - поделились в "Петромаркете".
При этом маржа розничной торговли дизельным топливом находится в положительной зоне и составляет 8,1 рубля за литр.
"Причина, по которой АЗС генерируют убытки при торговле бензином - высокие отпускные цены НПЗ на продукт, от которых зависит стоимость топлива, закупаемого АЗС для реализации", - считают аналитики исследовательской группы.
Биржевая стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 практически непрерывно растет все лето. Цена на марку Аи-95 в начале августа обновила исторический максимум, державшийся с 7 сентября 2023 года. Бензин Аи-92 на Петербургской бирже 8 августа подорожал на 0,41% - до 68 599 рублей за тонну, Аи-95 - на 0,8%, до 80 206 рублей.
Вслед за подорожанием топлива в опте увеличиваются и темпы роста цен на АЗС. По данным Росстата, цены на бензин на российских заправках к 4 августа по сравнению с началом года выросли на 4,9%, тогда как общая инфляция за этот период составила 4,37%.
Минэнерго РФ ранее призвало участников топливного рынка соблюдать регулярность и равномерность продаж бензина на всех биржевых базисах для стабилизации цен.
Также министерство сообщило, что рынок обеспечен предложением бензина, а выпадающие объемы производства из-за незапланированных ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах будут компенсированы в ближайшие дни. Кроме того, на ряде заводов увеличивается объем первичной переработки нефти и выпуск топлива.
 
ЭнергетикаБизнесРОССИЯРФНПЗРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала