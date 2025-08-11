https://1prime.ru/20250811/rossiya-860581588.html

Трамп заявил, что в пятницу "поедет в Россию"

ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в пятницу "едет в Россию" и собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. "Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне - ред.) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах", - заявил Трамп на пресс-конференции, посвященной мерам по безопасности в американской столице. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

