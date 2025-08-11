Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что в пятницу "поедет в Россию" - 11.08.2025, ПРАЙМ
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250811/rossiya-860581588.html
Трамп заявил, что в пятницу "поедет в Россию"
Трамп заявил, что в пятницу "поедет в Россию" - 11.08.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что в пятницу "поедет в Россию"
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в пятницу "едет в Россию" и собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T18:19+0300
2025-08-11T18:55+0300
политика
общество
россия
сша
вашингтон
аляска
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в пятницу "едет в Россию" и собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. "Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне - ред.) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах", - заявил Трамп на пресс-конференции, посвященной мерам по безопасности в американской столице. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://1prime.ru/20250811/tramp--860581418.html
сша
вашингтон
аляска
общество , россия, сша, вашингтон, аляска, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Политика, Общество , РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, Аляска, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
18:19 11.08.2025 (обновлено: 18:55 11.08.2025)
 
Трамп заявил, что в пятницу "поедет в Россию"

Президент США Трамп заявил, что в пятницу поедет в Россию и встретится с Путиным

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 11 авг - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что в пятницу "едет в Россию" и собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
"Я увижусь с Путиным. В пятницу еду в Россию. Мне не нравится быть здесь (в Вашингтоне - ред.) и говорить о том, как здесь небезопасно, грязно и отвратительно. Эта некогда прекрасная столица была исписана граффити на стенах", - заявил Трамп на пресс-конференции, посвященной мерам по безопасности в американской столице.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Зеленский же в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
!Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
Трамп направил нацгвардию в Вашингтон
17:56
 
ПолитикаОбществоРОССИЯСШАВАШИНГТОНАляскаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
