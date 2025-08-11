https://1prime.ru/20250811/ruonia--860569764.html
Ставка RUONIA 8 августа снизилась на 0,02 п.п.
Ставка RUONIA 8 августа снизилась на 0,02 п.п. - 11.08.2025, ПРАЙМ
Ставка RUONIA 8 августа снизилась на 0,02 п.п.
Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 8 августа, снизилась на 0,02 | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T14:33+0300
2025-08-11T14:33+0300
2025-08-11T14:33+0300
банк россии
финансы
банки
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 8 августа, снизилась на 0,02 процентных пункта и составила 17,75%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 696,85 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
https://1prime.ru/20250808/stavka-860471278.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b474636405727efd7154c17d447f5fe9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, банк россии
Банк России, Финансы, Банки, Банк России
Ставка RUONIA 8 августа снизилась на 0,02 п.п.
Ставка RUONIA 8 августа снизилась на 0,02 п.п. и составила 17,75%
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в пятницу, 8 августа, снизилась на 0,02 процентных пункта и составила 17,75%, следует из сообщения на сайте Банка России.
В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 696,85 миллиарда рублей.
RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой.
Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.
Ставка RUONIA осталась на уровне 17,77 процента