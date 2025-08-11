https://1prime.ru/20250811/ryabkov-860560147.html
Рябков: Москва не будет играть на повышение ставок в контроле вооружений
Рябков: Москва не будет играть на повышение ставок в контроле вооружений - 11.08.2025, ПРАЙМ
Рябков: Москва не будет играть на повышение ставок в контроле вооружений
Москва не намерена играть на повышение ставок в сфере контроля над вооружениями. Об этом в беседе на телеканале "Россия 1" заявил замминистра иностранных дел... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T11:23+0300
2025-08-11T11:23+0300
2025-08-11T11:34+0300
политика
россия
вашингтон
сергей рябков
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860542748_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ee6a0142e44cd936b9934acc7250a21b.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Москва не намерена играть на повышение ставок в сфере контроля над вооружениями. Об этом в беседе на телеканале "Россия 1" заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Мы имеем такие темпы изменений и перемен, которые вообще и представить себе было невозможно еще несколько лет назад. Импульсивность принятия (Вашингтоном) тех или иных решений, конечно, не помогает. Конечно, это дополнительный осложняющий фактор. Но с нашей стороны никакой импульсивности нет. У нас последовательность, твердость, хладнокровие, холодный расчет и просчет вариантов на глубину. Мы будем делать все для того, чтобы не играть на искусственное повышение ставок, не давать волю чувствам в плохом смысле слова", - отметил дипломат.Рябков подчеркнул, что в этой сфере невозможно поддаваться эмоциям. Кроме того, есть основания полагать, что заявления Москвы о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности привели к отрезвляющему эффекту на Западе.Замглавы внешнеполитического ведомства России также добавил, что российской стороне необходимо быть весьма и весьма ответственными и действовать так, чтобы шансы на продуктивный результат увеличивались, а не стремились к нулю.Рябков также отметил, что безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами, Москва доводит до Вашингтона сигналы и свои озабоченности в вопросах безопасности.
https://1prime.ru/20250810/ryabkov-860533312.html
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860542748_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_99958a5fa919074ec06fba006bdbfd65.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон, сергей рябков, мид
Политика, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, Сергей Рябков, МИД
Рябков: Москва не будет играть на повышение ставок в контроле вооружений
Рябков: РФ не будет играть на повышение ставок в сфере контроля над вооружениями
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Москва не намерена играть на повышение ставок в сфере контроля над вооружениями. Об этом в беседе на телеканале "Россия 1" заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы имеем такие темпы изменений и перемен, которые вообще и представить себе было невозможно еще несколько лет назад. Импульсивность принятия (Вашингтоном) тех или иных решений, конечно, не помогает. Конечно, это дополнительный осложняющий фактор. Но с нашей стороны никакой импульсивности нет. У нас последовательность, твердость, хладнокровие, холодный расчет и просчет вариантов на глубину. Мы будем делать все для того, чтобы не играть на искусственное повышение ставок, не давать волю чувствам в плохом смысле слова", - отметил дипломат.
Рябков подчеркнул, что в этой сфере невозможно поддаваться эмоциям. Кроме того, есть основания полагать, что заявления Москвы о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности привели к отрезвляющему эффекту на Западе.
Замглавы внешнеполитического ведомства России также добавил, что российской стороне необходимо быть весьма и весьма ответственными и действовать так, чтобы шансы на продуктивный результат увеличивались, а не стремились к нулю.
Рябков также отметил, что безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами, Москва доводит до Вашингтона сигналы и свои озабоченности в вопросах безопасности.
Москва учитывала планы Лондона по размещению ядерного оружия, заявил Рябков