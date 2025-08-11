https://1prime.ru/20250811/ryabkov-860560147.html

Рябков: Москва не будет играть на повышение ставок в контроле вооружений

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Москва не намерена играть на повышение ставок в сфере контроля над вооружениями. Об этом в беседе на телеканале "Россия 1" заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Мы имеем такие темпы изменений и перемен, которые вообще и представить себе было невозможно еще несколько лет назад. Импульсивность принятия (Вашингтоном) тех или иных решений, конечно, не помогает. Конечно, это дополнительный осложняющий фактор. Но с нашей стороны никакой импульсивности нет. У нас последовательность, твердость, хладнокровие, холодный расчет и просчет вариантов на глубину. Мы будем делать все для того, чтобы не играть на искусственное повышение ставок, не давать волю чувствам в плохом смысле слова", - отметил дипломат.Рябков подчеркнул, что в этой сфере невозможно поддаваться эмоциям. Кроме того, есть основания полагать, что заявления Москвы о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности привели к отрезвляющему эффекту на Западе.Замглавы внешнеполитического ведомства России также добавил, что российской стороне необходимо быть весьма и весьма ответственными и действовать так, чтобы шансы на продуктивный результат увеличивались, а не стремились к нулю.Рябков также отметил, что безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми необходимыми средствами, Москва доводит до Вашингтона сигналы и свои озабоченности в вопросах безопасности.

