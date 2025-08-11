https://1prime.ru/20250811/rynok--860550200.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 29 апреля

МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника растет, поднимаясь выше 3000 пунктов по основному индексу впервые с 29 апреля на фоне появившихся в конце прошлой недели подробностей относительно встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.12 мск рос на 2,73%, до 3 004,47 пункта - максимума с 29 апреля. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

