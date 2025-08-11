Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 29 апреля - 11.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250811/rynok--860550200.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 29 апреля
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 29 апреля - 11.08.2025, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 29 апреля
Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника растет, поднимаясь выше 3000 пунктов по основному индексу впервые с 29 апреля на фоне... | 11.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-11T08:25+0300
2025-08-11T08:25+0300
экономика
рынок
торги
акции
сша
аляска
рф
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_d16c4d39b1d2eb66d8a88f1560df115c.jpg
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника растет, поднимаясь выше 3000 пунктов по основному индексу впервые с 29 апреля на фоне появившихся в конце прошлой недели подробностей относительно встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.12 мск рос на 2,73%, до 3 004,47 пункта - максимума с 29 апреля. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
https://1prime.ru/20250811/rynok--860548447.html
сша
аляска
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859666780_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_c601b8475eed100e4133e21103bd8d73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, сша, аляска, рф, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, Аляска, РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мосбиржа
08:25 11.08.2025
 
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3000 пунктов впервые с 29 апреля

Российский рынок акций вырос выше 3000 пунктов впервые с 29 апреля

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии понедельника растет, поднимаясь выше 3000 пунктов по основному индексу впервые с 29 апреля на фоне появившихся в конце прошлой недели подробностей относительно встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.12 мск рос на 2,73%, до 3 004,47 пункта - максимума с 29 апреля.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Путин отмечал, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, до создания которых пока далеко. Сам Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Мосбиржа.
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии
08:08
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииСШААляскаРФВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала